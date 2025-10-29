여행가는 가을...부안군, 11월말까지 ‘관광택시 50% 할인 이벤트’

-‘여행가는 가을’…부안 관광택시 반값으로 즐긴다

부안군은 11월 말까지 ‘여행가는 가을–부안 관광택시 50% 할인 이벤트’를 진행

부안군(군수 권익현)은 가을 여행철을 맞아 오는 11월 말까지 ‘여행가는 가을–부안 관광택시 50% 할인 이벤트’를 진행한다.

이번 행사는 관광택시 총요금의 절반을 군이 직접 보조금으로 지원하는 적극행정형 관광서비스로, 관광객의 교통 편의를 높이고 지역 관광을 활성화하기 위한 취지로 추진된다.

‘부안 관광택시’는 관광객이 원하는 목적지에 맞춰 자유롭게 이동할 수 있는 예약형 맞춤 교통서비스로, 자가용이 없는 여행객이나 짧은 시간에 효율적인 동선을 원하는 방문객에게 높은 호응을 얻고 있다.

특히 대중교통 접근이 어려운 관광지나 도보 중심의 변산마실길, 채석강, 내소사, 줄포만 노을빛정원 등과 연계해 이용할 수 있어, 다양한 여행 형태에 적합한 서비스로 자리 잡고 있다.

이벤트 기간 동안 이용객은 3시간 코스 3만 원, 5시간 코스 5만 원, 6시간 코스 6만 원만 부담하면 된다.

나머지 절반의 요금은 군이 지원하며, 1대당 최대 4명까지 동승 가능하다. 관광택시는 사전 예약제로 운영되며, 부안군민을 제외한 관광객 누구나 예약을 통해 할인 혜택을 받을 수 있다.

군은 이번 이벤트를 통해 교통 접근성이 낮은 관광지의 불편을 해소하고, 관광객 중심의 이동 편의 서비스를 강화한다는 방침이다.

또한 이용객을 대상으로 SNS 인증 이벤트, 후기 작성 시 기념품 증정 등 다양한 참여형 혜택도 함께 운영한다.

부안군 관계자는 “이번 ‘여행가는 가을’ 이벤트는 관광객의 교통비 부담을 실질적으로 줄여주는 현장 밀착형 서비스”라며 “앞으로도 관광객의 눈높이에 맞춘 정책을 통해 체감형 적극행정을 지속적으로 확대하겠다”고 강조했다.

관광택시 예약 및 이용 문의는 부안군청 관광개발팀(063-580-4712) 또는 부안군 문화관광 홈페이(www.buan.go.kr/tour)에서가능하다.

