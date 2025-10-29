도심 속 인라인 질주⋯11월 1~2일 전주월드인라인마라톤대회

2일 종합경기장~월드컵경기장 도로 부분 통제

전주시롤러스포츠연맹 전석진 회장이 29일 전주시청에 전주월드인라인마라톤대회에 대해 설명하고 있다. 사진=전주시

세계 정상급 기량을 갖춘 인라인 선수들이 전주 도심을 달린다.

전주시롤러스포츠연맹에 따르면 '제20회 전주월드인라인마라톤대회'가 다음 달 1∼2일 전주종합경기장과 전주인라인롤러경기장 등 전주 일대에서 열린다.

이번 대회는 첫째 날 전주인라인롤러경기장에서 열리는 인라인 트랙 경기, 둘째 날 전주종합경기장에서 출발해 전주월드컵경기장까지 이어지는 인라인 마라톤 경기로 나눠 진행한다.

인라인 마라톤 경기에는 42㎞ 오픈부, 21㎞(경쟁 청년·장년·실버부), 21㎞(동호인 단체부), 6㎞(초등부 경쟁·비경쟁) 등 7개 부문에서 3000여 명의 국내외 엘리트 선수, 동호인 선수들이 출전할 예정이다. 특히 올해는 프랑스와 스페인, 독일, 네덜란드, 이탈리아 등 14개국 103명의 해외 엘리트 선수들이 참가해 국내 엘리트 선수들과 기량을 겨룬다.

인라인 마라톤 경기 당일에는 도로 부분 통제가 이뤄진다. 2일 오전 7시 50분부터 10시까지 전주종합경기장~덕진경찰서∼롯데백화점∼전주월드컵경기장 구간이다.

전주시롤러스포츠연맹 전석진 회장은 "전주월드인라인마라톤대회는 도심에서 인라인을 즐길 수 있는 국내 유일 대회"라고 설명하며 "이번 대회를 통해 전주 하계올림픽 등 국제대회를 안정적으로 개최할 수 있는 스포츠 도시로서의 잠재력을 보여주겠다"고 말했다.

