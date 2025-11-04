용성중 이수빈, 전주월드인라인마라톤 청년부 21km 1위

냉정한 판단·집중력으로 역전 우승…“꾸준히 노력하겠다”

남원용성중학교 3학년 이수빈 학생이 ‘2025 전주월드인라인마라톤대회’ 청년부 21km 경기에서 1위를 차지하고 기념사진을 촬영하고 있다./사진=남원용성중학교

남원용성중학교 3학년 이수빈 학생이 지난 2일 전주에서 열린 ‘2025 전주월드인라인마라톤대회’ 청년부 21km 경기에서 1위를 차지했다.

4일 용성중학교에 따르면, 이수빈 학생은 경기 초반부터 선두권을 유지하며 침착한 레이스를 이어갔다.

결승선을 약 2km 앞둔 지점에서 선두 그룹의 한 선수가 넘어지는 돌발 상황이 발생했지만, 이수빈은 이를 침착하게 피해내며 흔들림 없는 주행을 이어갔다.

이후 막판 스퍼트를 통해 1·2위를 달리던 선수를 추월, 극적인 역전으로 결승선을 가장 먼저 통과했다.

이수빈 학생은 “힘든 순간도 많았지만 끝까지 집중한 덕분에 좋은 결과를 얻을 수 있었다”며 “앞으로도 꾸준히 훈련해 더 큰 대회에서도 좋은 성적을 내고 싶다”고 말했다.

남원=최동재 기자

