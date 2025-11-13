전북콘텐츠융합진흥원, 콘텐츠 진로·직업 교육 ‘청년 관심 집중’

Trend news
6개 분야 실습형 프로그램 운영…콘텐츠산업 진로 탐색 기회 제공
(재)전북특별자치도콘텐츠융합진흥원이 도내 청년층을 대상으로 추진 중인 ‘콘텐츠 분야 진로·직업체험 교육’이 높은 관심을 모으고 있다.
이번 프로그램은 지난 9월부터 오는 11월까지 전북콘텐츠융합진흥원 및 도내 교육기관에서 진행되며, 실감콘텐츠·게임기획·음악·방송·웹툰·캐릭터 등 6개 콘텐츠 분야의 현업 전문가가 강사로 참여한다.
참가자들은 각 분야별 교육과정을 직접 체험하며 콘텐츠 직무별 실무과정을 배우고, 현업 전문가와 함께 자신의 적성에 맞는 진로 방향을 탐색할 수 있다. 특히 XR(확장현실) 기반 체험 콘텐츠, 영상제작, 음악작곡 등 실습형 교육으로 구성돼 실제 산업 현장에서 요구되는 역량을 경험할 수 있도록 했다.
프로그램은 전북지역 고등학교 및 대학 재학생을 중심으로 운영되며, 일부 과정은 기관 방문형으로 진행해 교육 접근성을 높였다.
주관기관인 에스넷 관계자는 “지역 청년층이 콘텐츠 산업의 다양한 직무를 이해하고 미래 진로를 구체화할 수 있도록 체험형 교육을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
익산=송승욱 기자
