'2025 지방시대 엑스포’ 19일 울산 개최…균형성장 비전 제시

21일까지 기념식·전시회·팔도미식관 등 참여·소통형 행사 다채

지방시대위 김경수 위원장. /지방시대위원회 제공

정부의 자치분권과 균형성장 정책을 직접 체험할 수 있는 ‘2025 대한민국 지방시대 엑스포’가 이달 19일부터 21일까지 3일간 울산전시컨벤션센터에서 열린다.

이재명 정부 들어 처음 열리는 올 행사는 ‘K-발란스(BALANCE) 2025’라는 슬로건을 내걸고 다채로운 행사가 펼쳐진다.

‘K-발란스’는 수도권과 비수도권의 균형, 전통과 현대의 조화, 산업과 환경의 상생이라는 세 가지 핵심 의미를 담고 있다.

개최지인 울산은 과거 자동차·조선·석유화학 산업을 이끌었던 산업수도에서, 인공지능과 디지털 전환을 선도하는 혁신도시로 거듭나 지방자치의 성공적인 사례로 평가받고 있다.

첫날 열리는 ‘제3회 지방자치 및 균형발전의 날 기념식’은 어린이 사회자가 진행하며, 전국 팔도 아리랑을 엮은 국악 메들리로 시작된다.

전시회에서는 전남 신안군 햇빛 연금 등 기본사회 우수사례를 소개하는 기본사회관, 지방자치 30주년 기념관, 시·도 및 국립중앙박물관 굿즈 전시관 등 새로운 테마관이 관람객을 맞는다.

국내외 전문가와 정부, 대학, 혁신기관이 참여하는 정책 콘퍼런스에서는 균형성장, 자치분권, 지역활성화, 국정과제 등 4개 세션에서 총 26개 주제를 다룬다.

올해 처음 선보이는 ‘팔도미식관’에서는 5극 3특 지역 식재료를 활용한 유명 셰프들의 한정 메뉴를 맛볼 수 있다.

고향사랑 기부 박람회, 울산 프로축구·농구팀과 함께하는 스포츠 챌린지, 반구천 암각화 등 울산 명소를 둘러보는 문화관광 투어, 유홍준 국립중앙박물관장의 특별 강연도 마련됐다.

지방시대위 김경수 위원장은 “지방시대 엑스포를 통해 지역이 주인공이 되는 균형성장의 여정을 국민과 함께 시작하겠다”며 “5극 3특이라는 새로운 체계 속에서 지역이 서로 연결되고 성장할 때, 대한민국 전체가 더 튼튼해지고 지속가능한 미래로 나아갈 것”이라고 말했다.

서울=김준호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지