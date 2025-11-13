이전기사
전북일보로고

새만금공항 집행정지신청 심리 종결…선고일 추후 지정 전망
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-11-13 11:15 (Thu)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 정치 chevron_right 정치일반

새만금공항 집행정지신청 심리 종결…선고일 추후 지정 전망

연합 웹승인 2025-11-13 09:31 수정 2025-11-13 09:31

Second alt text
새만금국제공항 조감도. [HJ중공업 제공. 재판매 및 DB 금지]

새만금국제공항 집행정지신청 사건의 심리가 12일 종결됐다.

전북도에 따르면 서울고등법원은 이날 열린 공항 집행정지신청 2차 심리를 1시간여 만에 마쳤다.

재판부는 원고(새만금신공항백지화공동행동)와 피고(국토교통부)의 주장을 들은 뒤 심리를 모두 끝냈다.

국토부와 보조참가인인 전북도는 2차 심리에서도 공항 건설이 집행정지의 요건인 '회복할 수 없는 손해의 발생'을 야기하지 않는다는 주장을 반복한 것으로 알려졌다.

또 공항 건설의 시급성과 공공성을 중심으로 재판부를 설득한 것으로 전해졌다.

선고일은 추후 지정될 전망이다.

한편 원고 승소로 귀결된 새만금국제공항 개발사업 기본계획 취소소송의 항소심은 이와 별도로 진행된다.

doo@yna.co.kr

(끝)

 

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

연합 yonhap@jjan.kr
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 정치뉴스
정치섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr