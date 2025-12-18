남원 광한루원에 원앙 100여마리 정착…겨울 명물로 떠올라

천연기념물 철새, 몇 년 전부터 번식하며 텃새로 변신 “백년해로 상징, 춘향·이도령 사랑 무대와 딱 어울려”

광한루원 원앙. /사진=남원시

조선시대 지방건축의 백미로 꼽히는 남원 광한루원에 천연기념물 원앙 100여마리가 둥지를 틀어 겨울 명물로 자리 잡았다.

남원시(시장 최경식)는 광한루원에서 서식 중인 원앙이 여름 잉어에 이어 겨울철 관광객들에게 특별한 볼거리를 제공하고 있다고 18일 밝혔다.

광한루원은 우리나라 4대 대표 누각 중에서도 단연 으뜸으로 평가받는 명승이다.

이날 시에 따르면, 원앙은 본래 해마다 광한루원을 찾아와 겨울을 나다가 초봄이 되면 떠나는 철새였다.

그러나 몇 해 전부터 떠나지 않고 광한루원에 알을 낳고 새끼를 부화하기 시작했다.

이제는 개체 수가 100여마리로 늘어나 잉어와 함께 광한루원의 명물이 됐다.

원앙은 예로부터 백년해로를 상징하고 현대에도 부부 금술의 상징으로 여겨진다.

성춘향과 이도령의 사랑의 무대인 광한루원에 잘 어울리는 새라는 점에서 그 의미가 더욱 특별하다.

눈 덮인 광한루와 원앙이 어우러진 아름다운 풍경이 광한루원을 방문한 관람객들에게 특별한 순간을 선사하고 있다.

시 관계자는 “광한루원은 사시사철 이색적인 볼거리를 제공하여 광한루원을 찾는 관광객이 계절마다 특별한 추억과 볼거리를 만들 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

남원=신기철 기자

