김제시 ‘청년 희망로드 프로젝트’ 본격 추진

취업·창업·정착 연계 맞춤형 지원망 구축 창업청년 스케일업 컨설팅 등 신규 추가

정성주 시장

김제시가 2026년 청년정책의 비전을 ‘청년의 오늘, 김제의 내일, 청년과 함께’로 정하고, 취업–창업–정착을 하나의 흐름으로 잇는 ‘김제청년 희망로드 프로젝트’를 본격 추진할 방침이다.

특히 기존의 청년지원정책에 더해 신규사업을 다수 추가해 청년들에게는 미래 설계의 기반을, 지역에는 지속가능한 성장 동력을 제공해 청년과 지역이 함께 번영하는 상생의 희망도시 김제를 실현한다는 구상이다.

먼저, 올해부터 어학 및 자격시험 응시료를 연 1회 최대 10만 원까지 지원하고, 창업 이후 경영·마케팅·재무 등 현실적인 어려움에 직면한 청년기업을 위해 ‘창업청년 스케일업 컨설팅 지원사업’을 신규 추진한다.

이 사업은 분야별 전문가를 1:1로 매칭해 기업 진단과 맞춤형 컨설팅을 제공하며, 단기 교육이 아닌 실질적인 성장 전략 수립을 통해 청년기업의 경쟁력 강화를 도모한다는 취지로 시행한다.

또한 수출 경험이 부족한 청년기업에게 실무 전문가를 매칭해 수출마케팅, 바이어 발굴, 통관·물류 등 복잡한 무역 실무 전반을 밀착 지원해 청년기업의 수출 역량을 키우는 ‘통상마스터 YOUTH 사업’ 과 국내·외 박람회 참가를 지원하는 ‘청년창업 판로개척 지원사업’, 예비 및 기 창업 청년기업을 대상으로 1000만 원의 시설개선비를 지원하는 ‘청년창업공간 시설개선 지원사업’도 신규로 추진한다.

빈집을 리모델링한 주거공간을 관외 청년과 신혼부부에게 제공하는 청년거주형 스테이케이션 ‘김제안(in)착!’ 사업도 주목받고 있다. 이 사업은 청년들의 인구 유입을 유도하고 도시 경관을 개선하는 김제형 정주모델로, 청년들이 김제에 머물며 삶을 설계할 수 있는 환경을 만든다는 점에서 지방소멸 대응정책으로도 의마가 있다.

이같은 김제시의 올해 청년정책은 2026년을 청년정책 도약과 성장을 위한 대전환의 해로 설정한 김제시가 지난 2025년 한 해 동안 현장에서 축적해 온 정책성과와 청년들의 실제 변화 경험을 토대로 한 단계 더 확장·고도화한 결과물이다.

정성주 시장은 “청년정책은 단순한 복지나 단기 지원이 아니라, 도시의 지속가능성을 좌우하는 핵심전략”이라며 “김제시는 청년이 머물 수 있는 환경을 만들고, 도전할 수 있는 기회를 넓히며, 그 성장의 성과가 지역에 다시 돌아오는 선순환 구조를 만들어가겠다.”고 말했다.

김제=강현규 기자

