완주 미니복합타운, 공동주택 건설 본격 시동

국가산단 예타 통과로 속도…1-BL 구역 시공사 선정 눈앞

완주테크노밸리 미니복합타운 내 건설될 1-BL 공동주택 조감도. 완주군

완주 테크노밸리 2단계 미니복합타운 내 공동주택 건설이 본격 추진될 전망이다.

완주군에 따르면 봉동읍 둔산리에 조성 중인 미니복합타운은 총면적 39만4,819㎡ 에 8,300명 인구 수용 규모로 조성되고 있다. 이곳에는 공동주택 2,987세대와 단독주택 333세대를 비롯해 근린공원·소공원, 녹지, 어린이집과 초·중학교 등 생활·교육 인프라가 함께 조성될 예정이다.

그동안 미니복합타운은 지방 부동산 경기 침체로 공동주택 건설이 지연되며 사업 추진에 난항을 겪어왔다. 그러나 최근 수소 국가산업단지 조성 사업이 예비타당성 조사를 통과하는 등 산업단지 개발이 본격화되면서, 산업단지 종사자와 유입 인구를 수용할 정주 공간 확보 필요성이 커졌고 이에 따라 사업 추진에 다시 속도가 붙고 있다.

공동주택은 민간 분양 방식으로 4개 단지가 공급될 계획이다. 단지별 공급 물량은 △1-BL 777세대 △2-BL 667세대 △3-BL 739세대 △4-BL 804세대다. 지구단위계획에 따라 건폐율 60%, 용적률 230% 이하, 최고 25층, 전용면적 85㎡ 이하로 건설될 예정이다.

3·4블록은 북측 학교 인접 구간에 중층(10층 이하) 배치를 적용해 교육환경 보호와 주거 쾌적성을 함께 고려했다.

가장 빨리 진행되고 있는 1-BL은 2022년 5월 사업계획 승인을 완료했으며, 현재 공동주택 공사 착수를 위한 시공사 선정 절차가 막바지 단계에 접어든 것으로 알려졌다.사업주(DM 개발사)가 푸르지오와 더샵 등 대형 브랜드와 협의 중으로, 조만간 시공사를 선정할 예정이다.

완주군은 “수소특화 국가산업단지 조성 등으로 늘어나는 산업단지 종사자와 정주 수요에 대응하기 위해 미니복합타운 공동주택 사업이 신속히 추진될 수 있도록 행정적 지원을 이어가겠다”며, “이번 사업을 통해 지역 내 주택 공급 확대와 지역경제 활성화에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

완주=김원용 기자

