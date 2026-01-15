진안군의회 동창옥 의장, 군수 출마 공식 선언

동창옥 진안군의회 의장

진안군의회 동창옥 의장이 오는 6월 3일 실시되는 전국동시지방선거에서 ‘링’을 바꿔 군수에 출마한다. 동 의장은 15일 기자회견을 갖고 진안군수 출마를 공식 선언했다. 이날 동 의장은 현 전춘성 집행부와 명확한 차별화를 전면에 내세우며 ‘군정 구조의 전환’을 이루겠다고 밝혔다.

그는 회견에서 “그동안 진안군에는 사업이 없었던 것이 아니라, 구조가 없었다”고 주장하고 “군민의 요구가 정책으로 연결되지 못한 채 관리와 유지에 머물러 있으니 행정을 바꿔야 한다”고 역설했다.

그는 전춘성 집행부에 대해 “현장에서는 늘 같은 요구가 반복되는데 군민의 말은 전달되기만 했지 끝까지 가지 못했다”고 꼬집었다.

이어 군수는 모든 것을 다 알 필요는 없고 군민과 함께 결정하고 그 결과에 책임지면 된다는 견해를 피력했다.

그런 다음, 기존 군정의 개별 사업 중심 접근과 다른 구상을 밝혔다. ‘5대 중점 분야, 10대 특수사업, 20대 생활사업’이라는 구조화된 정책 틀이 그것. 이 틀을 제시한 후 그는 소득·산업·생활·정주·미래 전략을 하나의 흐름으로 묶겠다고 했다.

이어 “10대 특수사업은 현 군정과 가장 분명하게 대비가 되는 영역”이라며 “단순 시설 확충이나 이벤트성 사업이 아니라, 소득 창출과 생활인구 확대, 미래 산업 유치를 동시에 겨냥한 구조 전환형 사업”이라고 설명했다.

이날 그는 군민 기본 수당 시스템 구축으로 개인 소득기반 강화, 파크골프 복합단지와 스포츠 마케팅으로 체류형 방문객 유치, 농업·관광 융복합 산업과 AI 기반 농업을 통한 기존 1차 산업 구조 전환, 레드·그린바이오 산업과 AI 데이터센터 유치를 통한 미래 먹거리 확보, 용담댐 관광 거점화, 문화콘텐츠 산업 육성 등을 공개 약속했다.

