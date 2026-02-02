정읍기적의도서관, 어린이 뮤지컬 ‘나쁜 말 먹는 괴물’ 공연

겨울방학 맞이 무료, 2월21일 오후2시,4시 총2회 공연

창작뮤지컬 홍보포스터

정읍기적의도서관에서 겨울방학을 맞아 어린이 눈높이에 맞춘 깊은 교훈과 감동을 전하는 창작뮤지컬을 마련했다.

어린이와 가족이 함께 즐길 수 있는 창작 뮤지컬 ‘나쁜 말 먹는 괴물’이 오는 21일 오후 2시와 4시, 총 2회 공연한다.

이번 공연은 카시 르코크 작가의 동명 그림책을 원작으로 한 극단 ‘아름다운 세상’의 창작 뮤지컬이다.

아이들이 일상에서 무심코 사용하는 ‘나쁜 말’이 타인에게 어떤 상처를 주는지 이해하고 따뜻한 말과 배려의 중요성을 자연스럽게 배울 수 있도록 기획된 참여형 공연이다.

친구를 상처 입히는 말들로 인해 점점 커지는 괴물과 이를 해결해 나가는 아이들의 과정을 흥미진진하게 풀어낸다. 특히 관객인 아이들이 직접 공연에 참여해 ‘나쁜 말’과 ‘고운 말’을 구분해 보는 장면은 이번 공연의 하이라이트이다.

정읍시 수성동 소재 기적의도서관 전경

관람료는 무료이며, 회당 80명씩 총 160명의 어린이와 가족이 관람할 수 있다.

사전 신청은 2월 2일부터 정읍시립도서관 누리집(홈페이지)을 통해 선착순으로 접수한다.

도서관운영과 관계자는 “이번 공연을 통해 아이들이 말 한마디가 지닌 힘을 깨닫고, 친구와 가족을 배려하는 따뜻한 소통의 중요성을 느끼는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 책과 문화예술을 접목한 다양한 프로그램을 지속적으로 운영해 시민들에게 풍성한 문화 혜택을 제공하겠다”고 말했다.

공연과 관련한 문의는 정읍기적의도서관(063-539-6452~3)으로 하면된다.

정읍=임장훈 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지