완주군의회, 지산지소형 분산에너지 전환 방향 제시

탄소중립 녹색성장 특별위원회 활동 마무리

완주군의회 탄소중립 녹색성장 특별위원회가 약 8개월간의 활동을 마무리하며 지역 주도형 에너지 전환 방향을 제시했다.

완주군의회에 따르면 탄소중립 녹색성장 특별위원회(위원장 심부건)는 지난 3일 열린 제298회 임시회 제1차 본회의에서 ‘탄소중립 녹색성장 특별위원회 활동결과보고서’를 상정해 최종 채택하고 공식 활동을 종료했다. 이번 특별위원회는 2025년 6월 구성돼 올해 2월까지 운영됐으며, 심부건 위원장을 비롯해 서남용 부위원장과 김재천·이순덕·이주갑·김규성·이경애·성중기·유이수 의원 등 총 9명이 참여해 완주군의 탄소중립 정책 방향과 개선 과제를 집중 점검했다.

특별위원회는 활동 기간 동안 전문가 포럼 5회, 선진지 견학 2회, 특별위원회 회의 5회를 통해 분산에너지 확대와 주민 주도형 에너지 모델 구축 필요성을 주요 의제로 논의했다. 특히 지산지소 기반의 에너지 체계 전환을 핵심 방향으로 설정하고, 지역에서 생산한 에너지를 지역에서 소비하는 구조를 통해 탄소중립과 지역경제 순환을 동시에 달성할 수 있는 방안을 모색했다.

전문가 포럼에서는 분산에너지와 기본소득, RE100과 탄소장벽, 송전선로 갈등, 에너지 4.0과 가상발전소(VPP), 수소연료전지와 ESS, 바이오가스 및 유기성 폐자원 활용 등 탄소중립 실현을 위한 다양한 정책 의제가 논의됐다. 이를 통해 재생에너지 확대 과정에서 의회와 행정의 역할이 중요하다는 공감대가 형성됐으며, 분산에너지 관련 법·제도 기반을 선제적으로 마련해야 한다는 필요성도 제기됐다.

심부건 위원장은 “탄소중립의 핵심은 중앙집중형 에너지 구조에서 벗어나 지산지소형 분산에너지 체계로 전환하는 것”이라며 “완주군이 로컬푸드로 축적해 온 지역 순환경제 경험을 에너지 분야로 확장해 군민이 생산과 소비, 수익 공유의 주체가 되는 정책 방향을 제시했다”고 말했다.

완주군의회는 이번 활동 결과를 토대로 지역 특성을 반영한 분산에너지 정책과 주민 참여형 탄소중립 전략이 현장에서 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 정책 점검과 후속 대응을 이어갈 계획이다.

완주=김원용 기자

