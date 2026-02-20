익산시새마을회·북부노인종합복지관, 어르신 복지 증진 ‘맞손’

업무협약 맺고 다양한 공동체 실천 활동 공동 추진 약속

새마을지도자익산시협의회(회장 홍정욱) 및 익산시북부노인종합복지관(관장 김종수) 관계자들이 지난 19일 업무협약식에서 함께 기념촬영을 하고 있다./사진 제공=익산시새마을회

새마을지도자익산시협의회(회장 홍정욱)가 함께하는 새마을운동과 지역공동체 활성화를 위해 익산시북부노인종합복지관(관장 김종수)과 업무협약을 체결했다.

지난 19일 익산시새마을회관 4층 회의실에서 열린 협약식에는 협의회 및 복지관 관계자, 익산시새마을부녀회(회장 홍선옥)·새마을문고익산시지부(회장 송정운)·봉우리 청년새마을연대(회장 김경희) 회원들이 참석해 상생 협력을 다짐했다.

이들은 어르신들의 복지 증진을 위한 공동사업과 프로그램, 주민 참여형 홍보 및 캠페인 등 다양한 공동체 실천 활동을 함께 추진하기로 했다.

또 지역 어르신의 정서적·문화적 공감대를 형성하고 디지털 취약계층인 노인의 정보 접근성을 높여 세대 간 정보 격차를 완화하기 위해 상호 유기적인 협력체계를 구축하고 지속가능한 사회공헌활동을 추진해 나가기로 했다.

홍정욱 회장은 “이번 협약은 단순한 단체 간의 약속을 넘어 ‘근면·자조·협동’의 새마을 정신과 ‘어르신 복지’라는 따뜻한 가치가 하나로 만나는 매우 뜻깊은 첫걸음”이라며 “오늘의 약속이 익산 어르신들의 삶에 작은 힘이 되고 지역사회를 밝히는 따뜻한 연대로 이어지길 기대한다”고 밝혔다.

