李 대통령, 27일 전북서 타운홀미팅 연다

“문화·역사, 관광의 보고 전략산업 씨앗 품은 곳”…참석자 200명 모집

이재명 대통령이 오는 27일 전북특별자치도에서 타운홀미팅을 진행한다. 이 대통령이 타운홀미팅을 여는 것은 10번째다.

이 대통령은 20일 자신의 SNS(소셜미디어)를 통해 “전통과 첨단이 공존하는 생명의 땅, 전북특별자치도에서 뵙겠습니다”며 공개 모집글을 올렸다. 선발인원은 전북도민 200명이다.

이 대통령은 “전북은 문화와 역사, 관광의 보고이자 대한민국의 미래를 이끌 전략 산업의 씨앗을 고루 품은 곳”이라며 “식량안보와 에너지 전환이라는 국가적 과제를 동시에 책임질 수 있는 잠재력을 갖추고 있다”고 평가했다.

이어 “이러한 강점이 일자리 창출과 인구 증가, 지역 활력으로 충분히 이어지지 못한 아쉬움도 있었다”며 “청년이 떠나지 않고 기업이 뿌리내리며 산업과 지역이 선순환하는 새로운 전북의 발전 모델을 만들어가야 한다”고 강조했다.

이 대통령은 “정부는 전북을 ‘5극 3특’ 균형발전 전략의 핵심 축으로 확고히 세워 미래산업을 주도하고 양질의 일자리와 혁신을 창출하는 기회의 땅으로 도약시킬 것”이라며 “자리에 함께하셔서 여러분의 이야기를 들려달라”고 당부했다.

육경근 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지