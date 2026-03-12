군산시 대형 계약 10년간 심의 생략⋯전면 재점검해야

군산시의회 김경구 시의원, 시정질문 통해 계약행정 문제점 짚어 김영민 부시장, 신속•정확•투명•공정한 계약행정 운영할 방침

군산시의 계약행정에 대한 전면적인 재점검이 필요하다는 목소리가 거듭 제기됐다.

군산시의회 김경구 의원은 12일 열린 제281회 임시회 제2차 본회의에서 시정질문을 통해 시 계약행정의 문제점을 다시 한 번 꼬집었다.

김 의원은 “지난 본회의에서 군산시 계약행정의 문제점인 페이퍼컴퍼니와 수의계약에 대해 지적하며 대안을 제시한 바 있다”고 말했다.

이어 “당시 시장님께서 나름의 입장을 밝히고, 일부 개선의지를 표명했지만 지금까지 해온 방식을 보면 계약행정의 근본적인 개선은 어렵다고 판단된다“고 덧붙였다.

김 의원은 특히 “10년간 반복된 계약심의 생략과 법령위반 의혹에 대해 묻지 않을 수 없다“며 “시는 지난 2016년 1월 서면심의 이후 추정가격 10억원 이상의 대규모 계약 다수에 대해 단 한 차례도 계약심의위원회의 사전심의를 거치지 않았다“고 주장했다.

김 의원은 “(담당부서에서) 지역경제 활성화를 위한 조기집행에 해당하기 때문에 심의 생략이 가능했다는 취지를 밝혔지만 10년 동안 발생한 수많은 대형계약이 단 하나도 빠짐없이 모두 조기집행 대상인지, 그러면 계약심의위원은 왜 있는 것인지 모르겠다"는 입장을 전했다.

김 의원은 “법령이 정한 극히 예외적인 규정을 집행부 스스로 고무줄처럼 늘려 해석하고,

사실상 모든 대형계약에서 계약 심의절차를 지워버린 것“이라며 ”이것은 관행이 아니라 시민에 대한 명백한 기만“이라고 비판했다.

그는 “집행부는 이제 자의적인 법 해석으로 더 이상 시민을 우롱해서는 안 될 것”이라며 “동일한 일이 반복되지 않도록 군산시 계약시스템과 절차를 뿌리부터 전면 재점검해야 한다”고 강조했다.

이에 대해 김영민 군산시장 권한대행은 “(의원님께서) 시정질문을 통해 계약업무와 관련해 대안을 주신 만큼 이를 계기로 수의계약 등 계약운영과 선급금 운영에 대한 개선방안을 모색했다”고 답변했다.

그러면서 △계약 의뢰 시 사전점검 시행 △수의계약 요청절차 강화로 수의계약 제한적 운영 △선금급 최대지급율 하향조정 운영 등을 추진하고 있다고 설명했다.

김 부시장은 “이 개선방안의 대전제는 신속•정확•투명•공정한 계약행정 운영”이라며 “더불어 예산을 더욱 효율적으로 활용하고 지역업체 보호를 통한 지역경제 활성화의 목적도 담겨져 있다”고 말했다.

이어 “계약부서뿐 아니라 사업부서 전 직원이 개선방안을 철저히 이행해 신속•정확•투명•공정한 계약행정 운영이라는 대전제를 이룰 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

군산=이환규 기자

