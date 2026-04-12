대포폰 의혹·조사 공정성 논란…남원시장 여론조사 신뢰성 도마

조사기간·실제 조사시간 불일치 주장 제기 표본 확보 과정·응답률 급변 두고 검증 요구 대포폰 유입 의혹까지…경선 공정성 논란 확산

양충모 남원시장 예비후보. /전북일보 DB

더불어민주당 남원시장 후보 경선 국면에서 여론조사 공정성 논란이 불거지고 있다.

양충모·김원종 예비후보 측이 각각 조사 절차와 결과에 문제를 제기하며, 경선 구도에 긴장감이 높아지고 있다.

양 후보 측은 지난 9일 ‘시사뉴스’가 공표한 여론조사와 관련해 중앙선거여론조사심의위원회(이하 여심위)에 조사를 요청했다고 밝혔다.

해당 조사는 시사뉴스가 의뢰하고 여론조사 전문업체 ㈜디오피니언이 수행한 남원시장 적합도 조사다. 지난 3일 하루 동안 남원시 거주 만 18세 이상 성인 745명에게 무선 ARS 방식으로 실시됐다. 응답률은 16.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.6%포인트다.

양 후보 측은 우선 조사기간과 실제 조사시간이 다르게 기재된 점을 문제로 지적했다. 여심위 등록 자료에는 조사기간이 4월 3일부터 5일까지 3일로 명시돼 있지만, 실제 조사는 짧은 시간에 집중적으로 이뤄졌다는 주장이다.

이어 짧은 시간 안에 745명의 표본을 확보한 점에 대해서도 의문을 제기했다. 양 후보 측은 통상 전화면접 조사에서 이 정도 표본 확보에는 수일이 소요된다는 점을 들어 조사 방식과 응답률, 표본 추출 과정 등에 대한 검증이 필요하다는 입장이다.

이와 함께 공표 시점이 경선 직전이라는 점도 문제 삼았다. 양 후보 측은 “조사 시점과 공표 시점 간 시차가 있고, 특정 후보가 1위로 부각된 결과가 경선에 영향을 미칠 수 있다”고 주장했다.

아울러 과거 동일 조사기관이 실시한 조사에서 시점별로 특정 후보를 설문에서 제외한 사례를 언급하며, 조사 대상 선정의 일관성과 공정성에도 의문을 제기했다.

양 후보 측은 “원자료와 통화기록 등에 대한 전수 검증이 필요하다”며 “위반 사항이 확인될 경우 공표 철회 등 조치가 이뤄져야 한다”고 밝혔다.

김원종 남원시장 예비후보. /전북일보 DB

앞서 김원종 예비후보는 10일 기자회견을 열고, 대포폰 유입에 따른 여론조사 왜곡 가능성을 제기하며 당 차원의 대책 마련을 촉구했다.

김 후보는 안심번호 규모와 응답률 변화에 주목했다. 기존 약 1만4000건 수준이던 안심번호가 2만건대로 늘어난 데 이어, 일부 조사에서는 응답률이 20%대를 기록하는 등 변동 폭이 컸다는 설명이다.

이와 함께 특정 후보 지지율이 단기간에 상승한 점을 언급하며 조사 결과의 신뢰성에 의문을 제기했다.

김 후보는 이러한 흐름에 대해 외부 요인 개입 가능성을 배제할 수 없다는 입장이다. 특히 대포폰 유입 여부에 대한 확인이 필요하다고 주장하고 있다.

김 후보는 “여론조사 왜곡 의혹이 해소되지 않은 상태에서 경선을 진행할 경우 민의가 제대로 반영되지 않을 수 있다”며 “경선 결과의 신뢰성 확보를 위해 수사 결과 발표 전까지 일정 연기 또는 권리당원 100% 방식의 경선 전환이 필요하다”고 밝혔다.

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