[창간 76주년 특집] 관광 트렌트 반영, 체류형 지속 가능한 관광 향하는 부안

경유가 체류로, 체류가 관계로, 관계가 재방문으로 지역축제‧지역상권‧자연환경 중심 생활인구 확대 지속 가능 관광 기반 강화

관광의 트렌드가 바뀌고 있다. 빠르게 소비하고 떠나는 여행에서 오래 머물며 지역의 삶과 문화를 경험하는 여행으로 변화하고 있다. 관광객들은 이제 단순한 볼거리보다 쉼과 감성, 관계와 경험을 원한다. 꽃이 피는 도시, 노을이 머무는 도시, 축제가 일상이 되는 도시, 자연과 사람이 공존하는 지속가능 관광도시. 부안은 이제 단순한 관광지를 넘어 대한민국을 대표하는 체류형 관광도시로 새로운 미래를 써 내려가고 있다.

△계절별 꽃‧생태관광‧축제‧해양레저 유기적 연결

서해의 끝자락, 하루의 마지막 햇살이 가장 아름답게 머무는 곳. 푸른 바다와 붉은 노을, 꽃길과 숲길, 축제와 쉼이 공존하는 부안이 지금 대한민국 대표 체류형 관광도시로 새로운 변화를 시작하고 있다. 과거 부안 관광이 채석강과 변산반도국립공원 등 유명 관광지를 중심으로 잠시 들렀다 이동하는 경유형 관광의 성격이 강했다면 최근 부안군은 관광정책의 방향 자체를 머무는 관광으로 전환하고 있다. 단순히 많은 관광객을 유치하는 것이 아니라 지역 안에서 오래 머물며 자연과 문화, 사람의 삶을 경험하게 하는 체류형 관광도시로 변화하고 있는 것이다. 최근 관광의 기준은 빠르게 달라지고 있다. 얼마나 많은 관광객이 방문했는가보다 얼마나 오래 머물렀는지, 지역 안에서 얼마나 소비하고 지역의 일상과 연결되었는지가 새로운 관광 경쟁력이 되고 있다. 이에 따라 부안군은 사계절 꽃 관광과 생태관광, 지역축제, 야간 콘텐츠, 해양레저, 워케이션 등을 유기적으로 연결하며 하루 더 머물고 싶은 도시 만들기에 집중하고 있다. 이는 단순한 방문객 유치에 머무르지 않고 숙박과 음식, 카페, 로컬상권, 체험 프로그램 소비로 이어지는 소비형 체류관광 구조를 강화하기 위한 전략이기도 하다.

△쉬고 머물고 살아보며 부안과 관계 형성

부안군 관광정책의 핵심 방향은 관광객들이 지역 안에서 하루를 더 머물고 한 번 더 소비하며 다시 찾아오는 선순환 구조를 만드는 것이다. 특히 부안군은 관광객을 단순 방문객이 아닌 지역과 지속적으로 관계를 맺는 관계인구로 확장하는데 집중하고 있다. 반복적으로 부안을 찾고 지역축제와 상권, 자연환경에 애정을 가지는 사람들이 늘어날수록 지역의 지속가능 관광 기반도 함께 강화되기 때문이다. 나아가 워케이션과 장기 체류 관광 활성화를 통해 일정 기간 실제 생활권처럼 머무는 생활인구 확대에도 힘을 쏟고 있다. 여행을 위해 잠시 다녀가는 도시가 아니라 쉬고 머물고 살아보며 지역과 관계를 이어가는 도시로 관광의 패러다임을 바꾸고 있는 것이다.

△계절별 수선화‧벚꽃‧유채꽃‧위도상사화 만개

부안 관광의 가장 큰 경쟁력은 사계절 내내 완전히 다른 풍경과 감성을 선사한다는 점이다. 봄이면 수선화와 벚꽃, 유채꽃이 도시를 물들이고 최근에는 변산마실길을 따라 펼쳐지는 샤스타데이지 군락이 전국적인 주목을 받고 있다. 서해를 배경으로 끝없이 이어지는 하얀 꽃길은 전국 서해안에서도 손꼽히는 감성 풍경으로 평가받으며 젊은 세대 관광객들의 발길이 이어지고 있다. 꽃 관광지 주변으로는 감성 카페와 로컬푸드 공간, 포토존, 소규모 숙박시설 등이 함께 조성되며 단순 관람형 관광에서 벗어난 소비형 체류관광 구조가 자연스럽게 형성되고 있다.관광객들은 꽃을 보고 돌아가는 것이 아니라 카페에 머물고 지역 음식을 맛보고 숙박하며 하루 이상의 여행을 즐기고 있다. 여름과 가을에는 위도와 변산 일원에 피어나는 상사화와 꽃무릇이 깊어가는 계절의 정취를 완성한다. 특히 위도 상사화 축제는 섬 관광과 생태관광을 결합한 대표 콘텐츠로 성장하며 체류형 관광 효과를 높이고 있다. 부안군은 이러한 계절 관광을 단순한 소비형 이벤트가 아닌 지속 가능 관광자원으로 육성하고 있다. 자연을 훼손하지 않으면서도 지역 상권과 주민, 관광객이 함께 상생할 수 있는 관광 구조를 만들어가고 있다는 점에서 의미가 크다. 꽃은 이제 단순한 볼거리가 아니라 지역을 다시 찾게 만들고 관계를 이어주는 부안 관광의 핵심 자산이 되고 있다.

△단순 공연 탈피 관광객 참여 지역 함께 경험

부안 관광의 또 다른 경쟁력은 지역과 사람이 연결되는 축제 관광이다. 부안군 대표 축제인 부안마실축제는 단순 공연 중심의 소비형 행사에서 벗어나 지역의 일상과 문화, 주민 참여를 중심에 두고 운영된다. ‘마실’이라는 이름처럼 이웃집에 놀러 가듯 편안하게 지역 속으로 스며드는 경험을 제공하는 것이 특징이다. 축제장 곳곳에서는 로컬푸드와 농촌 체험, 거리공연, 생활 문화 프로그램이 이어지며 관광객들은 단순한 관람객이 아니라 지역을 함께 경험하는 참여자가 된다.

이는 관광객과 지역 사이의 정서적 연결을 만들어내며 관계인구 확대에도 긍정적인 역할을 하고 있다. 최근에는 변산비치파티와 부안붉은노을축제, 부안 해넘이·해맞이 행사 등 야간 콘텐츠도 강화되며 관광객들의 체류시간과 숙박률 증가로 이어지고 있다. 특히 야간관광 활성화는 숙박과 야간 소비를 자연스럽게 유도하며 지역경제에도 긍정적인 파급효과를 만들어내고 있다.

△자연‧휴식‧문화‧감성 여행 모두 가능

부안은 대한민국에서도 드물게 산과 바다, 숲과 사찰, 생태와 문화가 한 도시 안에 공존하는 곳이다. 변산반도국립공원의 채석강과 적벽강은 수천만 년의 시간이 만들어낸 서해 최고의 절경으로 손꼽히며 천년고찰 내소사는 전나무 숲길과 함께 대표적인 힐링 관광지로 자리 잡고 있다. 줄포만 노을빛 지방정원과 람사르 습지는 생태관광과 환경교육의 중심지로 주목받으며 가족 단위 관광객과 학생 체험단의 방문이 이어지고 있다. 특히 부안의 관광자원들은 짧은 이동 동선 안에서 유기적으로 연결돼 있다는 장점을 가진다. 아침에는 숲길을 걷고 오후에는 바다를 즐기며 저녁에는 노을을 감상할 수 있는 도시 부안. 자연과 휴식, 감성이 모두 가능한 점이 부안 체류형 관광의 가장 큰 경쟁력으로 평가받고 있다.

△낮에는 일하고 퇴근 후 붉은 노을 환상

부안은 최근 워케이션 관광지로서의 가능성도 주목받고 있다. 변산반도국립공원의 조용한 자연환경과 바다, 감성 숙소와 카페, 여유로운 분위기는 장기 체류형 관광에 적합하다는 평가를 받고 있으며 바다 전망 카페와 공유오피스형 공간, 장기 숙박시설 등이 늘어나면서 디지털노마드와 젊은 세대 관광객들의 관심도 높아지고 있다. 낮에는 업무를 하고 퇴근 후에는 서해바다 붉은 노을을 바라보며 산책을 즐기는 삶, 주말이면 꽃길과 바다를 즐기는 일상이 가능한 도시. 부안은 이제 단순한 관광지를 넘어 살아보고 싶은 도시로 변화하고 있다. 이는 단기 방문 중심 관광을 넘어 일정 기간 실제 생활권처럼 머무는 생활인구 확대와 지역경제 활성화에도 새로운 가능성을 보여주고 있다. 실제 장기 체류 관광객들의 숙박과 외식, 카페 이용, 지역상권 소비는 지역경제의 안정적인 소비 기반 형성에도 긍정적인 영향을 미치고 있다.

△머물며 배우는 체류형 교육관광 확대

또 부안은 전북 서해안 유네스코 세계지질공원 핵심 권역으로 주목받으며 교육관광 분야에서도 새로운 성장 가능성을 보여주고 있다. 채석강과 적벽강, 대월습곡, 직소폭포 등 대표 지질명소들은 전국 학교 현장체험학습과 수학여행지로 관심이 높아지고 있으며 부안군은 이를 단순 관람형 관광이 아닌 머물며 배우는 체류형 교육관광으로 확대하고 있다. 숙박과 식당, 문화관광 해설 프로그램이 연계된 학생 체류형 관광 코스가 강화되면서 교육관광 역시 관계인구와 생활인구 확대의 새로운 축으로 자리 잡고 있다.

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