UPDATE 2025-08-07 15:40 (Thu)
보도자료

정읍시의회, 화력발전소 증축불허 및 공사중지 가처분 신청 결정 환영

임장훈 웹승인 2025-08-07 15:14 수정 2025-08-07 15:14

정읍시의회 송전선로 및 화력발전소 대책특별위원회를 구성한 시의원들. 사진제공=정읍시의회

정읍시의회(의장 박일) 송전선로 및 화력발전소 대책특별위원회(위원장 이상길)는 지난6일 "정읍시의 화력발전소 증축 불허 및 공사중지 가처분 신청을 환영한다"고 밝혔다.

시의회는 입장문을 통해 "송전선로 및 화력발전소 대책특별위원회 및 지역사회와 시민들이 장기간 제기해온 정당한 우려와 요구를 받아들인 매우 시의적절하고 책임 있는 조치이며 적극 지지한다"고 덧붙였다.

이어 "시는 이미 발표한 건축허가 불허 및 공사중지 가처분 신청을 빠르게 이행하고, 그 진행 상황을 시민에게 투명하게 공개하고, 이번 사안과 같은 대규모 에너지 설비, 특히 주민 수용성이 낮고 환경 영향을 초래할 수 있는 시설에 대해 향후 명확하고 강력한 사전 규제가 가능하도록 관련 조례를 조속히 검토해야 한다"고 촉구했다.

또한, "해당 조례에는 일정 규모 이상의 에너지·환경시설에 대해 △입지 제한 △주민 의견 청취 및 사전 공청회 의무화 △환경영향 평가 의무화 △사업 반려 사유 명시 등을 포함해야 하며, 주민 보호를 위한 실효성 있는 규정이 담겨야 한다"고 주문했다.

 

 

#정읍시의회 #송전선로및화력발전소 #대책특별위원회 #증축불허 #공사중지 가처분신청 #환영 #입장문 발표
임장훈 hoonyoui@jjan.kr
