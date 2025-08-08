군산시 ‘동네 배움터’ 초등생 돌봄 공백 해소…학부모·학생 ‘호평’

문화·예술부터 언어·IT까지···22개 강좌에 120명 참여

학원·작은도서관 활용한 거점 운영···접근성·만족도 ‘두 마리 토끼’

군산시가 여름방학을 맞아 운영 중인 ‘동네 배움터’/사진제공=군산시

군산시가 여름방학을 맞아 운영 중인 ‘동네 배움터’가 초등학생들의 방학 돌봄 공백을 메우며 학부모와 학생들로부터 높은 만족도를 얻고 있다.

교육발전특구 시범 사업의 일환으로 추진된 이 프로그램은 정규수업 이후 발생하는 돌봄 공백을 평생학습 강좌로 채워주는 사업으로, 교육과 돌봄을 동시에 해결하는 새로운 모델로 주목받고 있다.

특히 강사와 매니저의 친절한 응대에 대한 긍정 평가가 눈에 띄며, 단순한 방과 후 프로그램을 넘어 지역 교육 플랫폼으로 자리잡는 분위기다.

시에 따르면 지난 7월 수강생 모집을 마친 동네 배움터는 현재 22개 강좌에 총 120명의 초등학생이 참여하고 있으며, 오는 9월 28일까지 10주간 운영된다.

모집은 6~7월에 진행됐으며, 일부 강좌는 빠르게 정원을 채웠고, 후속 모집에는 대기자가 발생할 정도로 관심이 높았다.

강좌 중에는 문화·예술 분야가 가장 큰 비중을 차지한다.

전체 22개 강좌 중 14개(77명)가 이 분야이며, 특히 피아노, 첼로, 바이올린, 플루트 등 악기 수업은 9개 강좌(49명)로 학생들의 선호도가 높다.

인문 교양 분야에는 6개 강좌에 31명이 참여 중이다. 이 중 영어, 중국어 등 언어 강좌가 4개, 독서·토론 수업이 2개 개설돼 있다.

운영 거점은 관내 학원과 작은도서관을 활용해 생활권 내 접근성을 높였다는 평가를 받고 있다.

지역별로는 수송동에 6개, 조촌동 4개, 나운1동과 나운2동에 각각 3개 강좌가 개설돼 있으며, 총 9개 면·동에 분산 배치됐다.

학부모들의 만족도도 높다.

지역 맘카페에서는 “2시간 수업 동안 아이가 지루해하지 않고 적극적으로 참여한다”라는 후기가 이어졌고, “동네문화카페처럼 동네 배움터도 꾸준히 운영되길 바란다”는 목소리도 나왔다.

시 관계자는 "향후 수요를 반영해 강좌를 확대하고, 지속적인 모니터링을 통해 동네 배움터를 지역 맞춤형 평생학습 사업으로 정착시킨다는 계획이다"고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지