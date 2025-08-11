햄버거로 변신한 익산 고구마, 두 마리 토끼 잡았다

맥도날드 ‘익산 고구마 모짜렐라 버거·머핀’ 누적 판매 240만 개 기록

지역 농산물 판로 확대 및 지역 인지도 제고 성과…모범적 협력 사례

정헌율 익산시장이 지난달 10일 맥도날드 익산영등DT점에서 직원들과 함께 ‘익산 고구마 모짜렐라 버거’를 맛보고 있다./사진 제공=익산시

햄버거와 머핀으로 변신한 익산 고구마가 전국적인 흥행에 성공하면서 농산물 판로 확대와 지역 인지도 제고라는 두 마리 토끼를 잡았다.

11일 익산시에 따르면, 한국맥도날드와 협업한 ‘익산 고구마 모짜렐라 버거·머핀’ 판매량이 출시 4일 만에 50만 개, 9일 만에 100만 개를 돌파한 데 이어 한 달간 누적 판매 240만 개를 기록했다.

이 같은 성과는 지역 농산물과 세계적 외식 기업의 만남이 만들어 낸 모범적인 협력 사례로, 전국적인 홍보 효과와 함께 지역 농산물의 실질적 소비를 견인했다.

이번 프로젝트는 익산시와 한국맥도날드, 삼기농협·(유)고구마사랑·익산원예농협 등 익산 탑마루 경영체 3곳이 긴밀히 협력했다.

총 200톤의 익산산 고구마가 투입됐으며, 삼기농협이 적극 협력해 전체 물량의 53%를 공급했다. (유)고구마사랑은 5월까지 꾸준히 원료를 제공해 생산 차질을 막는 등 각 경영체의 역할이 빛났다.

아울러 시는 판매 기간 동안 고향사랑기부제 이벤트를 개최, 10만 원 이상 기부자에게 버거 세트 모바일 쿠폰을 증정했다. 그 결과 약 2억 원의 기부금이 모였다.

온라인과 사회관계망서비스(SNS)에서도 ‘익산 고구마가 자랑스럽다’, ‘지역 농산물을 알린 좋은 사례’ 등 긍정적인 반응이 이어졌다.

시는 이번 성과를 계기로 고구마 공급 물량과 유통망 확대에 박차를 가할 계획이다. 대형마트와 온라인 장터 등 유통 채널과의 협력을 강화하고, 햄버거 등 상품 재출시를 위한 노력도 이어간다.

정헌율 시장은 “익산 고구마 모짜렐라 버거·머핀에 보내 주신 성원에 감사드린다”며 “앞으로도 익산 농산물을 활용한 다양한 제품을 선보여 농가 소득 증대와 지역경제 활성화에 힘쓰겠다”고 말했다.

