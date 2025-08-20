롯데에너지머티리얼즈, 취약계층 냉방용품 지원

임직원 후원금으로 마련한 냉방용품 익산 부송종합사회복지관에 전달

롯데에너지머티리얼즈(대표이사 김연섭)가 에너지 취약계층의 건강한 여름나기를 위해 지난 11일 익산 부송종합사회복지관에 냉방용품을 전달하고 있다./사진 제공=부송종합사회복지관

롯데에너지머티리얼즈(대표이사 김연섭)가 에너지 취약계층의 건강한 여름나기를 위해 익산 부송종합사회복지관에 냉방용품을 전달했다.

이번에 전달된 냉방용품은 서큘레이터와 냉감 패드 등으로 구성됐으며, 롯데에너지머티리얼즈 임직원들이 지정 기탁한 공동모금회 후원금 500만 원으로 마련됐다.

이승훈 롯데에너지머티리얼즈 익산2공장장은 “취약계층에 대한 깊은 관심을 바탕으로 지역사회와 함께 성장하는 기업이 되기 위해 노력하고 있다”면서 “앞으로도 어려움을 겪고 있는 이웃을 위해 공익 활동에 지속적으로 힘쓰겠다”고 말했다.

고재일 부송종합사회복지관장은 “이번 나눔이 폭염으로 어려움을 겪고 있는 이웃들에게 큰 도움이 될 것”이라며 “지역사회에 대한 지속적인 관심과 적극적인 사회공헌활동에 깊이 감사드린다”고 전했다.

한편 롯데에너지머티리얼즈는 지역사회 상생을 위해 자원 선순환 인식 개선 및 생태 보전 활동, 취약계층 정보 격차 해소를 위한 디지털 지원, 소외계층 소방·안전 등 거주환경 개선 등 사회공헌활동을 지속적으로 펼치고 있다.

