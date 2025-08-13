익산 청소년들, 독립운동가 문용기 열사 재조명한다

광복 80주년 기념 청소년 보훈 뮤지컬 ‘문용기 열사, 독립만세를 외치다’

지역 청소년들 직접 기획·연출·연기…오는 17일 익산 솜리문화예술회관

익산 청소년 보훈 뮤지컬 ‘문용기 열사, 독립만세를 외치다’ 포스터/사진 제공=익산시

익산 청소년들이 광복 80주년을 맞아 독립운동가 문용기 열사의 삶과 정신을 재조명한다.

익산시와 익산문화관광재단(대표이사 김세만)은 청소년 보훈 뮤지컬 ‘문용기 열사, 독립만세를 외치다’를 오는 17일 오후 6시 30분 솜리문화예술회관에서 선보인다.

이번 공연은 국가보훈부가 주최하고 전북서부보훈지청이 주관하는 ‘보훈해봄(보훈테마활동)’ 공모사업 일환으로 마련됐으며, 무료로 관람할 수 있다.

뮤지컬은 ‘독립을 향한 익산의 울림’을 주제로, 익산 대표 독립운동가 문용기 열사와 시민들이 함께한 항일 독립운동 이야기를 담았다.

특히 지역 중·고등학생 20명이 참여해 직접 무대를 기획·연출하고 연기를 펼치는 청소년 주도형 보훈 활동이라는 점에서 의미가 크다.

청소년들은 지난달 익산 4·4만세광장 등 현장을 직접 탐방하며 역사 교육을 받았고, 이를 바탕으로 전문가 지도를 통해 시나리오를 완성했다.

또 역사 인물을 연기하는 과정을 통해 당시 청년들의 용기와 결단을 공감하며, 협업과 창작을 통해 생생한 역사 체험을 이어갔다.

공연은 국화축제 등 지역 행사와 연계해 앞으로 2회가 더 진행될 예정이며, 시는 이번 공연이 청소년들의 보훈 인식 제고는 물론 지역사회 보훈 문화 확산에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

시 관계자는 “이번 뮤지컬은 청소년들이 역사 속 인물을 연기하며 기억하고 계승하는 주체로 성장할 수 있는 계기가 될 것”이라며 “문화예술을 통해 세대 간 역사적 공감대를 넓히고 청소년 정체성과 공동체의식을 키우는 프로그램 기획에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

재단 관계자는 “청소년들이 순국선열의 희생과 독립운동의 가치를 되새기고 올바른 역사 인식을 갖는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 청소년이 자연스럽게 보훈의 가치를 체험할 수 있는 다양한 문화 프로그램을 추진하겠다”고 전했다.

