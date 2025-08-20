김제소방서, 구급대원 12명 '하트·트라우마 세이버' 수여

김제소방서 제공

김제소방서는 20일 중증 응급환자의 생명을 소생시키고 손상을 최소화하는 데 기여한 구급대원 12명에게 ‘하트·트라우마 세이버’를 수여했다고 밝혔다.

‘하트 세이버’는 병원 도착 전 심전도 리듬을 회복시키고 이후 72시간 이상 생존한 환자에 대해 응급처치 및 이송을 담당한 구급대원에게 수여되며, ‘트라우마 세이버’는 중증 외상 환자가 퇴원 후 또는 증상 발생 3개월 후 독립적인 생활이 가능할 정도로 회복한 경우에 수여된다.

이번 수여식에서 교동 구급대는 지난 1월 8일 호흡이 없고 통증 반응만 보이던 68세 남성 환자에게 전문소생술을 적용해 심장을 회복시키는 데 성공하며 하트 세이버 수여 기준을 충족했으며, 백구 구급대도 같은 달 28일 고속도로 차량 교통사고로 중증 외상을 입은 58세 여성 환자를 현장에서 신속하고 적절하게 처치해, 환자가 퇴원 후 일상생활을 영위할 수 있도록 도와 수상의 영예를 안았다.

이종옥 소방서장은 "현장 최전선에서 생명을 살리고 삶을 회복시킨 구급대원들의 헌신은 그 어떤 찬사보다 값진 것"이라며 "김제소방서는 앞으로도 응급의료체계 강화를 통해 시민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.김제=강현규 기자

