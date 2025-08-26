김제시 일자리박람회 9월 11일 개최

정성주 김제시장

김제시는 김제일자리종합지원센터 주관으로 오는 9월 11일 김제실내체육관에서 내:일(My job)을 여는 ‘2025년 김제시 일자리박람회’를 개최한다고 밝혔다.

‘김제시 일자리박람회’는 지역민에게 폭넓은 취업 기회를 제공하고 기업 인력난 해소를 지원하기 위해 개최되는 현장 채용의 장으로, 지난 2019년부터 현재까지 6회에 걸쳐 232개 기업과 3365명의 구직자가 참여했으며, 이 가운데 316명이 실제 취업으로 이어지는 성과를 거뒀다.

올해 박람회에는 로얄캐닌코리아(유), 석경에이티 등 관내 및 인근 지역 40여개 기업의 현장 채용면접을 진행한다. 또한 일자리 유관기관 및 대학의 취업지원 서비스와 다양한 부대 프로그램도 함께 운영된다.

특히 올해는 다양한 구직자 맞춤형 일자리 정보 제공을 위해 한국국토정보공사(LX), NH농협은행, 새만금개발공사 등 공공기관의 멘토링 프로그램과 외국인 구직자를 대상으로 하는 지역특화형 비자 설명회도 마련된다.

전북특별자치도 경제통상진흥원과 손잡고 ‘지역특화형 비자사업 외국인 채용박람회’를 공동 개최해 구인난을 겪는 기업이 외국인 인재를 확보하고 나아가 지역 정착으로 이어질 수 있도록 지원할 계획이다.

부대행사로는 VR면접체험, 이력서 사진촬영, 구직자 노무상담, 아로마테라피, 캐리커처, 체력인증센터의 체력측정, 푸드트럭 운영 등 다양한 프로그램이 준비된다.

정성주 시장은 “이번 일자리박람회를 통해 취업을 희망하는 내·외국인 구직자들에게 실질적인 기회를 제공하고 기업의 인재 확보에도 크게 기여할 것으로 기대한다.”며 “앞으로도 내실 있는 일자리 정책으로 시민들의 삶의 질을 높이는 데 최선을 다하겠다.”고 말했다.김제=강현규 기자

