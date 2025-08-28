정읍시, 9월부터 정읍사랑상품권 할인율 15%로 상향

월 구매한도 100만…하나로마트 등 농촌 사용처까지 넓혀

정읍시청 전경

정읍시가 9월부터 정읍사랑상품권의 할인율을 15%로 높이고 월 구매한도 100만원, 보유한도 200만원으로 상향한다.

특히, 사용처가 부족했던 면 지역의 결제 편의를 보강하기 위해 일부 하나로마트와 농자재판매장을 정식 사용처로 추가했다.

입암·소성·고부·영원·감곡·옹동·칠보·산내·산외 9개 면의 하나로마트와, 입암·소성·덕천·정우·감곡·옹동·산내 7개 면의 농자재판매장에서 정읍사랑상품권 결제가 가능해진다.

시 일자리경제과에 따르면 할인 혜택을 키우고 결제 지도를 넓혀 가계 부담을 덜고, 골목·전통시장·농촌 소비까지 견인하려는 전략이다.

매월 1일 오전 8시 판매를 시작하며, 모바일 상품권은 ‘지역상품권 chak’ 애플리케이션에서 계좌를 연결해 자동충전 방식으로 구매할 수 있다. 카드형은 농협·전북은행·새마을금고·신협에서 발급과 충전을 지원한다.

이학수 시장은 “정읍사랑상품권은 시민과 소상공인이 함께 상생할 수 있는 핵심 정책수단이다" 며 “이번 할인율·한도 상향과 사용처 확대를 통해 시민 가계 부담을 줄이고 지역 소비를 촉진해 침체된 지역경제에 활력을 불어넣겠다”고 말했다.

한편 정읍사랑상품권은 2019년 도입 이후 지역 내 소비를 견인해 왔다.

지난해 600억원 규모가 전액 조기 소진될 정도로 호응을 얻자, 시는 올해 발행 규모를 1000억원으로 키워 수요를 뒷받침하고 있다.

