‘K-푸드 삼각 벨트’ 하림푸드, 국가식품클러스터에 스마트 공장 신축

망성 ㈜하림(육계), 함열 ㈜하림산업(종합식품)에 이어 왕궁에 거점 구축

2027년 1월 준공 목표…육가공 제품 및 반조리 식품·가정간편식 등 생산

익산 국가식품클러스터 내 ㈜하림푸드 스마트 공장 신축 부지/사진 제공=익산시

㈜하림푸드(대표 전원배)가 익산 국가식품클러스터 내 5만 4000㎡ 부지에 지하 1층~지상 4층 규모의 스마트 공장을 신축한다.

익산형 일자리를 바탕으로 한 최첨단 식품 가공 공장의 건립이 추진되면서 익산시가 식품산업 중심지로서 입지를 더욱 확고히 다질 수 있을 것으로 전망된다.

특히 하림그룹은 망성 ㈜하림(육계)과 함열 ㈜하림산업(종합식품)에 이어 왕궁 ㈜하림푸드(육가공)까지 연이어 식품 거점을 확장하며 익산을 중심으로 한 통합 식품 생태계를 구축하고, 시는 ‘K-푸드 삼각 벨트’를 완성해 국내 식품산업의 국제 경쟁력을 견인할 것으로 기대된다.

2000억 원이 투입되는 이번 공사는 2027년 1월 준공을 목표로 하고 있다. 공장이 가동을 시작하면 230여 명의 신규 일자리가 창출될 것으로 예상된다.

하림푸드는 이곳에서 햄, 소시지, 베이컨 등 기존 육가공 제품은 물론 최근 수요가 급증하고 있는 가정간편식(HMR), 패티, 반조리 식품 등을 생산할 예정이다.

특히 최신 디지털 인공지능(AI) 기반의 스마트 운용 시스템을 도입해 생산 효율성과 품질 경쟁력을 동시에 확보한다는 전략이다.

이번 투자는 지방주도형 일자리 모델인 전북 익산형 투자일자리 사업의 결실이다. 시는 하림그룹과 체결한 업무협약 이후 설계·인허가 지원, 기반시설 연계 등 행정적 협력을 지속한 끝에 결실을 맺었다.

전원배 대표는 “국가식품클러스터 내 공장 신축은 선진의 40년 육가공 기술이 지역 인재들과 만나 새로운 가치를 만들어 가는 출발점”이라며 “지역 경제에 실질적으로 기여할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

정헌율 시장은 "국내외 경영환경이 어려운 상황에서도 익산의 미래 가치를 신뢰하고 과감한 투자를 결정해 준 하림그룹 김홍국 회장님과 전원배 대표님께 감사드린다"며 "익산시는 기업이 안정적으로 성장할 수 있도록 전방위적 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.

한편 시는 전국 최초의 농식품 융합형 지방주도 일자리 모델을 안정적으로 운영 중이다. 일자리 사업에 참여한 하림산업과 30여 개 협력기업은 당초 계획을 뛰어넘는 투자와 고용 성과를 이미 달성한 바 있으며, 이러한 성과를 기반으로 익산형 일자리 사업은 지역 특화산업과 민생경제가 함께 성장하는 대표적인 성공모델로 자리매김하고 있다.

