무주군, 어르신 스포츠 시설 이용료 10만 원 지원

65세 이상 기초연금수급자 대상 신청 접수

무주군청 전경.

무주군이 ’어르신 스포츠 시설 이용료 지원 사업‘ 2차 지원 대상자를 모집한다. 3600만원 예산 소진시까지다

이 사업은 지역 어르신들의 건강 증진과 스포츠 활동을 장려하기 위해 65세 이상 기초연금 수급 어르신들에게 스포츠 시설 이용료를 최대 10만 원까지 지원하는 제도다.

지원 금액은 모바일 상품권 10만 원이다.

상품권은 전국 제로페이 가맹 스포츠 시설 및 공공체육시설에서 사용할 수 있으며 사용 가능 시설은 제로페이 앱을 통해 확인할 수 있다. 대상자로 선정되면 10월부터 받아 올 연말까지 사용할 수 있다.

노상은 체육진흥팀장은 “스포츠 이용료 지원 사업이 어르신들의 스포츠 활동 참여를 독려하는 계기가 되기를 바란다”며 “많은 분이 스포츠 시설 이용에 있어 경제적 부담을 덜고 건강한 노후를 보내는 데 도움이 될 수 있도록 홍보와 지원에 주력할 방침”이라고 밝혔다.

어르신 스포츠 시설 이용료 지원 사업은 문화체육관광부와 국민체육진흥공단이 주관하고 무주군이 참여하는 것으로 1차 지원 대상자도 2차 모집에 다시 신청해야 추가 지원금을 받을 수 있다.

