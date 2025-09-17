익산시, 일자리통합 플랫폼 이름 ‘시민 공모’

공공·민간 통합 온라인 플랫폼 오는 10월 21일 운영 개시 예정

익산시청 전경.

익산시가 17일부터 23일까지 일주일 간 ‘익산 일자리통합 플랫폼’ 명칭 공모를 진행한다.

오는 10월 21일 문을 여는 익산 일자리통합 플랫폼은 공공·민간 일자리를 한곳에 모아 구직자와 구인기업이 손쉽게 연결될 수 있도록 지원하는 온라인 일자리 매칭 시스템이다.

시는 이를 통해 구직 신청부터 사후관리까지 개인의 특성과 단계별 상황을 고려한 맞춤형 일자리 연계 서비스를 제공한다는 방침이다.

이번 공모는 플랫폼의 취지에 부합하면서도 시민의 눈높이에서 공감할 수 있는 명칭을 찾기 위해 마련됐다. 시민에게 친근하면서도 차별화된 브랜드를 정립하는 것이 목표다.

응모는 익산시민 누구나 가능하며, 내부 심사와 직원 선호도 조사를 거쳐 이달 말 최종 수상작이 발표될 예정이다.

수상작은 최우수상(30만 원)과 우수상(20만 원), 장려상(10만 원)을 각각 선정하게 된다. 응모자 중 무작위로 추첨된 40명에게는 참가상을 수여한다. 상금은 익산사랑상품권으로 제공되며, 적합한 응모작이 없을 경우 수상작을 선정하지 않을 수 있다.

응모는 전자우편 접수를 통해 진행되며, 자세한 응모 방법과 세부 내용은 시 및 익산청년시청 누리집 공고문을 통해 확인할 수 있다. 문의는 시 청년일자리과(063-859-7377)로 하면 된다.

정헌율 시장은 “이번 공모는 시민이 직접 시 일자리정책의 얼굴을 만드는 과정”이라며 “많은 시민들이 참여해 주셔서 익산을 대표하는 이름이 탄생하길 바란다”고 전했다.

