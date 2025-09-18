익산 정신요양시설 삼정원, 개원 40주년 기념행사 연다

오는 30일…지난 40년 발자취 돌아보고 미래 비전 공유

익산 삼정원 개원 40주년 기념행사 포스터/사진 제공=삼정원

익산 금마면 소재 정신요양시설 삼정원(원장 박성배)이 오는 30일 오후 2시 개원 40주년 기념행사를 개최한다.

삼정원은 사회복지법인 삼동회 산하 기관으로, 지난 1985년 9월 25일 개원해 40년간 지역사회와 함께 성장해 온 정신요양시설이다.

이번 행사는 삼동회 법인 및 산하 시설, 원불교 관계자, 유관기관, 직원과 입소자, 보호자들이 함께 참여해 지난 40년의 발자취를 돌아보고 미래 비전을 공유하는 뜻깊은 자리로 마련된다.

삼정원은 1985년 개원 이후 정신장애인의 재활과 자립을 지원하며 지역사회와 긴밀히 협력해 왔다.

특히 다양한 기관 및 단체와의 연계를 통해 입소자의 복지 증진과 사회참여 확대에 힘써왔으며, 이를 통해 시설과 지역이 함께 성장하는 기반을 다졌다.

이번 40주년 기념행사는 이러한 성과를 되새기고, 앞으로의 도약을 다짐하는 의미 있는 시간이 될 전망이다.

지난 40년의 발자취를 기념함과 동시에 시설이 지역과 함께 걸어갈 새로운 미래를 준비하는 출발점이 될 것으로 기대된다.

박성배 원장은 “삼정원의 역사는 곧 지역사회와 함께 만들어 온 결실”이라며 “앞으로도 생활인의 행복과 자립을 위해 최선을 다하고, 지역과 상생하는 복지기관으로 발전해 나가겠다”고 말했다.

