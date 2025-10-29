정헌율 익산시장 “벼 수발아 등 피해 신속 지원”

오산면 현장 찾아 현황 살피며 애로사항 청취, 신속한 피해조사 지시

정헌율 익산시장이 29일 오산면 신지리 벼 수발아 현장을 찾아 피해 상황을 살펴보고 있다./사진 제공=익산시

정헌율 익산시장이 가을장마로 인해 벼 수발아와 논콩 습해 등 농작물 피해가 잇따르고 있는 현장을 찾아 피해 상황을 점검하고 신속한 복구를 지시했다.

29일 오후 오산면 신지리 일원에서 벼 수발아 피해 현장행정을 실시한 정 시장은 안성환 우리밀영농조합법인 대표의 농가를 방문해 피해 벼를 직접 살펴보고 애로사항을 청취했다. 현장에는 가루쌀 및 벼 재배농가와 관계 공무원 등 10여 명이 함께했다.

이번 수발아 피해는 평균기온 20℃ 이상 및 잦은 강우로 인한 고습 환경에서 발생했다.

전북지역 피해 규모는 약 3360㏊에 이르며, 익산지역에서는 가루미 품종(4개 단지 276㏊)을 중심으로 오산·춘포·성당지역에 피해가 집중된 것으로 파악됐다.

시는 각 읍면동으로부터 피해 신고를 받아 현장 조사를 진행 중이며, 피해 정도에 따라 30% 이상~80% 미만 농가는 ㏊당 82만 원(농약대), 80% 이상 농가는 ㏊당 372만 원(대파대)의 복구비를 지원할 예정이다.

또 생계비 지원, 농업정책자금 상환 연기, 이자 감면 등 간접 지원도 함께 추진해 농가의 경영 안정을 도울 방침이다.

이번 장마로 인한 피해는 벼 수발아 외에도 벼 깨씨무늬병, 논콩 습해(곰팡이병·자반병), 가을배추 무름병 등으로 확대되고 있다.

시는 이들 피해 역시 최근 농림축산식품부가 농업재해로 공식 인정해 실질적인 복구 지원이 가능해짐에 따라 피해 농가들이 읍면동 행정복지센터에 신고하면 피해 면적과 수량을 확인해 복구비를 산정할 예정이다. 또 누락 농가가 없도록 피해 신고 접수 기간을 탄력적으로 운영하기로 했다.

정 시장은 “최근 잦은 비와 높은 습도로 벼 이삭에서 싹이 트는 수발아 현상이 확산되고 있다”며 “피해 농가가 조속히 지원을 받을 수 있도록 피해조사를 신속히 마무리하고 복구비를 조기에 산정하라”고 지시했다.

또 “예측하기 어려운 이상기후로 농업이 지속적인 어려움을 겪고 있다”며 “현장 중심 행정을 통해 농민의 실태를 꼼꼼히 파악하고, 중앙정부 및 전북도와 긴밀히 협력해 농가가 체감할 수 있는 실질 지원을 신속히 추진하겠다”고 말했다.

