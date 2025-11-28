2026년 임실N치즈축제, 10월 8~11일 열린다

임시총회서 지역상권 연계 등 전반적 운영체계 분석 개선점 모색

임실N치즈축제 제전위원회는 27일 대행사와 정책지원 연구용역사 등 30여명이 참석한 가운데 ‘2026 임실N치즈축제 준비 임시총회’를 개최했다.

치즈테마파크에서 열린 이날 총회는 지난 10월에 열린 2025 임실N치즈축제의 종합성과와 개선점을 심도 있게 점검하고 향후 대책을 모색했다.

토론에서는 프로그램 운영과 관광객 동선 관리, 지역상권 연계 등 전반적인 운영체계를 분석과 축제 발전 방향에 대한 다양한 의견을 도출했다.

또 정책지원 연구용역사는 주민 참여와 관여도를 높이는 연구결과를 발표하는 등 축제 내실을 다지기 위한 논의도 진행됐다.

제전위원회는 이날 의견수렴을 거쳐 2026 임실N치즈축제를 10월 8일부터 11일까지 4일간 개최하기로 최종 확정했다.

군은 내년 축제일정이 조기에 확정, 대행사 선정 등 세부 실행계획을 신속하게 추진해 안전하고 완성도 높은 축제를 준비할 방침이다.

올해 임실방문의 해에 맞춰 치러진 임실N치즈축제는 역대 최대인 61만명의 관광객이 방문, 대한민국 3대 최우수 문화관광축제의 위상을 입증했다.

특히 임실읍 일원까지 축제 공간을 확장해 읍내 상권에도 방문객이 유입, 주민의 소득 향상 등 경제적 파급효과도 올렸다는 평가다.

심민 군수는 “50년이 넘는 역사와 전통을 지닌 임실N치즈는 특별하고 차별화된 명품축제”라며 “내년에도 임실만의 매력과 특별함을 선사토록 새롭고 다양한 프로그램을 준비하겠다”고 말했다.

임실=박정우 기자

