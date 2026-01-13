부안군, 산후 조리비 최대 130만원까지 확대 지원

부안군보건소 제공

부안군보건소는 출산 가정의 경제적 부담을 완화하고 산모의 산후 회복을 지원하기 위해 출산 산후 조리비 지원금을 기존 50만원에서 최대 130만원으로 대폭 확대해 지원한다고 13일 밝혔다.

출산 산후 조리비 지원 사업은 민선 8기 공약사업으로 2024년부터 시행됐으며, 분만 후 1년 이내 산모를 대상으로 출생아 1인당 지원금을 지급하고 있다.

2024년에는 75명에게 총 3,812만원을, 2025년에는 118명에게 총 6043만원을 지원한 바 있다.

지원 대상은 출생아의 출생신고와 주민등록이 부안군으로 되어 있고, 출산일부터 신청일까지 계속해 부안군에 거주 중인 산모이다.

지원 항목은 산후조리원 이용 비용을 비롯해 산후 운동·마사지, 영양제, 산후관리용품 등 산후조리 전반에 소요되는 비용이다.

신청은 산후조리 서비스 이용 후 관련 영수증을 지참해 보건소를 방문해 신청하면 된다.

특히 2025년 출산 산모 중 제도 확대 이전에 50만원을 지원받은 경우, 잔여 금액 최대 80만원까지 소급 신청이 가능해 실질적인 지원 혜택이 더욱 커질 전망이다.

보건소 관계자는 “출산 가정이 실질적인 혜택을 체감할 수 있도록 산후 조리비 지원을 지속적으로 확대하고 있다”며 “앞으로도 산모들의 목소리에 귀 기울이며 필요한 정책을 적극 발굴·확대해 나가겠다”고 말했다.

자세한 내용과 지원 조건 문의는 보건소 건강증진팀(063-580-3043‧3885)으로 하면 된다.

부안=김동수 기자

