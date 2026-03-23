“익산시평생학습관 엘리베이터 설치 시급”

장애인·고령층 등 연간 4만 4000여 명 이용 중…엘리베이터 없어 불편 지속 박철원 익산시의원 “정부 소통 통해 부족 예산 확보 및 상반기 내 설치” 다짐

박철원 익산시의원

연간 4만 4000여 명이 이용하고 있는 익산시평생학습관에 엘리베이터가 없어 설치가 시급하다는 목소리가 높다.

그동안 숙원 해결을 위해 관련 예산 확보에 힘써 온 박철원 익산시의원과 익산시가 사업 예산을 일부 확보했지만, 올 상반기 내 엘리베이터 설치를 위해서는 추가 예산 확보가 절실한 상황이다.

현재 익산시평생학습관으로 사용 중인 건물은 1984년에 준공된 노후 시설(옛 모현동 행정복지센터)이다. 2021년 10월 대규모 리모델링을 거쳐 평생학습관으로 새롭게 개관을 했지만, 엘리베이터는 설치되지 않은 상태다.

이 때문에 휠체어를 이용하는 장애인이나 고령 이용자들이 층간 이동에 큰 제약을 받는 등 불편한 교육환경이 수년간 지속돼 왔다.

하루 평균 200여 명, 연간 4만 4000여 명이 이용하고 있는 시설이지만, 엘리베이터가 없어 시설 및 프로그램 운영의 효율을 저해하고 있는 상황이다.

특히 지난해 기준 전체 방문객의 87.2%가 50대 이상이라는 점에서, 이 같은 불편이 특정 계층의 교육 접근성을 심각하게 제한하고 있다는 지적이 나온다.

15인승 장애인 전용 엘리베이터를 설치하는데 필요한 예산은 총 3억 5000만 원이다.

현재 시는 박철원 의원과 협력해 전북특별자치도 특별조정교부금 1억 5000만 원을 확보한 상태로, 나머지 2억 원 확보를 위해 방법을 찾고 있다. 지역 정치권과 협력해 정부 특별교부세를 확보하는 방안을 모색하고 있다.

이와 관련해 박철원 의원은 “시민 불편 해소를 위해 전북특별자치도 특별조정교부금을 확보하는 성과를 거뒀으나 사업비 부족으로 자칫 사업이 지연될 것이 우려되는 상황”이라며 “일반적인 추가경정예산 편성 시기를 기다리기보다, 상반기 내 정부와 긴밀히 소통해 부족 예산을 신속히 확보하고 엘리베이터 증축 공사를 조기에 마무리할 수 있도록 노력하겠다”고 강한 의지를 피력했다.

이어 “시민의 이동권과 교육 형평성 확보는 그 무엇보다 시급한 현안”이라며 “장애인과 노약자를 포함한 모든 시민들이 차별 없이 평생교육의 혜택을 누릴 수 있도록 적극 나서 상반기 내 준공 약속을 반드시 지켜내겠다”고 다짐했다.

시 관계자는 “전북도 특별조정교부금을 확보하는데 박철원 의원님이 큰 역할을 해 주셨다”면서 “함께 힘을 합쳐 나머지 예산을 확보하고 조속히 엘리베이터를 설치할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

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