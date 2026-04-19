정섬길 전주시의원 ‘허위 수당’ 사태 확산⋯도당 “절차대로 진행”

정 의원, 배구 지도자직 사퇴…조국혁신당·서신동주권운동본부 등 즉각 조치 촉구

2024년 5월 말 전주시의회 해외 연수 일정·생활체육 광장 프로그램 운영 일지 대조.

정섬길 전주시의회 의원의 ‘허위 수당’ 사태가 일파만파 커지는 가운데 더불어민주당 전북도당의 최종 결단에 이목이 집중된다.

앞서 정 의원은 전주시가 운영하는 ‘생활체육 광장’에서 배구 지도자로 활동한 바 있다. 적게는 40만 원, 많게는 50만 원대의 수당을 받는다.

2024년 당시 전주시의회 국내외 연수 중에도 지도했다고 표기돼 있는 등 허위 작성 의혹에 휩싸였다.

정 의원 본인 역시 “이 사실에 대해서는 부인하지 않는다”며 “수업 못 하면 보충 수업도 하고, 연습 게임도 다녔다. 시합도 같이 뛰면서 대체하고, 그랬던 부분이 많다”고 인정한 바 있다.

정섬길 전주시의원./전북일보 DB

논란이 확산된 이후 정 의원은 지난 16일 ‘생활체육 광장‘ 배구 지도자에서 사퇴한 것으로 알려졌다.

전주시체육회 관계자는 “사실 확인 등을 통해 바로 사퇴 처리했다. 문제된 활동비는 협회 측으로 반납한 것으로 알고 있다”고 말했다.

전북 정치권·시민단체는 민주당 전북도당을 향해 즉각 조치를 촉구하며 압박 수위를 높이고 있다.

조국혁신당 전북특별자치도당 전주시지역위원회는 지난 17일 논평을 내고 “정섬길 전주시의원을 즉각 징계하라”면서 “의회의 감시 기능이 얼마나 심각하게 붕괴했는지를 보여 주는 부끄러운 자화상”이라고 비판했다.

그러면서 “정 의원은 전주시민 앞에 사죄하고, 즉각 의원직을 사퇴해야 한다”며 “공천 배제를 포함한 강력한 징계를 즉각 실행하라”고 강조했다.

같은 날 시민단체 서신동주권운동본부도 민주당 전북도당 앞에서 기자회견을 열고 “의혹에 대해 즉각 진상 조사에 착수하고, 사실이 확인되면 즉시 조치하라”고 목소리를 높였다.

이들은 “정당의 공천은 단수 후보 추천이 아닌 시민에게 시의원 자격 보증의 책임을 담보하는 것이다. 민주당 전북도당은 지금이라도 책임 있는 조치를 바란다”며 민주당 전북도당에 입장문을 전달했다.

민주당 전북도당 관계자는 “사안을 엄중하게 인식하고 있다”며 “컷오프(공천 배제)는 아직 말씀 드릴 단계는 아니다. 소명서 받고 공천관리위원회에서 절차대로 진행할 예정이다”고 전했다.

박현우·김문경 기자

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