[줌] “강인한 공동체 만들겠다”⋯전북서 와이즈멘 총재 배출

지성은 국제와이즈멘 한국지역 총재⋯임기 1년 “권위는 권력·위력 아냐, 권면·위로·위안이어야”

지성은 제16대 국제와이즈멘 한국지역총재.

“창조적인 변화로 강인한 공동체를 만드는 데 집중하겠습니다.”

세계적인 봉사 단체인 제16대 국제와이즈멘 한국지역 지성은(66) 총재는 “와이즈멘만의 끈끈한 봉사 정신으로 더 똘똘 뭉치겠다”며 이같이 말했다. 임기는 1년이다.

앞서 국제와이즈멘은 ‘모든 권리는 의무의 이행에서’라는 표어 아래 인류를 위해 보다 나은 세계 건설에 이바지한다는 봉사 이념을 실천하는 단체다.

지 총재는 지난 17일 전주 라한호텔에서 한국지역 11개 지구총재단·임원 등 500명이 참석한 가운데 취임식을 갖고 본격적인 활동에 돌입했다.

전북지구에서 한국지역 총재가 배출된 것은 초대 문상봉 총재, 제5대 성광문 총재에 이어 세 번째다.

지 총재에 따르면 현재 한국 와이즈멘의 영향력은 인도에 이어 2위를 차지할 만큼 영향력이 크다. 미국·유럽 등보다도 높은 순위다.

임기 내 한국을 1위까지 끌어올리는 것이 그의 포부다.

지 총재는 더 많은 사람이 더 많은 사람에게 위로와 위안이 될 수 있도록 회원 확충에 집중한다는 구상이다. 활동하지 않는 잠자는 거인들을 깨워 함께 움직이는 와이즈멘을 만드는 게 목표다.

그는 “100년 넘는 역사를 자랑하는 와이즈멘이 100년의 역사를 새로 쓰려면, 언제든 소멸될 수 있다는 위기의식을 갖고 창조적인 변화를 이끌어내야 한다”며 “조직원이 자부심을 느낄 수 있는 의미 있는 변화를 통해 더욱 강인한 공동체를 만들겠다”고 말했다.

특히 지 총재는 임기 내 실천 주제로 ‘나눔, 사랑 그리고 행복’을 제시했다. 평소 사람을 최우선의 가치로 여기고, 섬김의 정신을 가진 지 총재의 철학이 반영된 것이다.

그는 “지도자의 권위는 권력이나 위력이 아니다. 권면, 위로, 위안이어야 한다”며 “정말 함께 섬김의 정신으로 봉사하고, 누군가를 위한 일을 하는 것이 바로 와이즈멘이다”고 설명했다.

사람은 누구나 평범한 삶을 살 권리가 있는 반면 지구촌 곳곳에서 전쟁과 기아로 고통 받는 이들이 많은 것에 대해 안타까움을 표하기도 했다.

그러면서 “우리 와이즈멘을 통해 모든 이가 소망과 용기를 얻었으면 좋겠다. 이들에게 위로와 위안이 되고 싶다”면서 “와이즈멘도 보면 정말 평범한 삶을 사는 사람들이다. 누군가를 돕는 것도 절약해서 하는 것이다. 1원이든 10원이든 본인이 가진 것을 나눌 줄 아는 힘을 가지고 있다”고 했다.

이어 “모든 와이즈멘이 권위가 아닌 섬김의 정신, 위안과 위로로 사람을 섬겼으면 좋겠다”고 강조했다.

김제 출신인 지 총재는 2011년 전주온누리지방 전주다한클럽을 창립하고, 1·2대 회장을 역임했다. 이후 한국지역 지도자연수원 교무부장, 연수원장, 전북지구 총재 등 주요 보직을 두루 거쳤다.

또 전주근영여중·고등학교 운영위원장, 전북포럼 회장, 전북비전포럼 고문으로 활동하는 등 지역 사회공헌활동에도 집중해 왔다.

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