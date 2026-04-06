[줌] 임철언 전북도 신임 기획조정실장 “도민 체감 정책 실현할 것”

전주 출신 행정통 “지역 균형발전 해법에 역량 집중”

임철언 전북특별자치도 신임 기획조정실장. /김영호 기자

“전주 교동과 천변에서 친구들과 뛰어놀던 기억이 아직도 선명합니다. 어머니 품처럼 포근한 고향에서 근무하게 돼 감회가 새롭습니다.”

지난 1일 부임한 임철언(55) 전북특별자치도 신임 기획조정실장의 소감이다.

행정안전부의 주요 부서와 대통령실을 두루 거친 그는 “정책 기획과 조직 운영 전반을 아우른 경험을 바탕으로 도정의 실질적인 성과를 창출하는데 주력하겠다”는 의지를 밝혔다.

임 실장은 특히 “전북자치도 출범 이후 다양한 특례가 마련됐지만, 현장에서 체감되지 않으면 의미가 반감된다”며 “각종 제도가 실제 도민들의 삶의 변화로 이어질 수 있도록 점검과 보완을 병행하겠다”고 말했다.

이어서 그는 “민선 8기 도정 방향에 맞춰 속도감 있는 정책 추진과 실행력 강화를 통해 도민들이 변화를 피부로 느낄 수 있도록 하겠다”고 덧붙였다.

지방소멸 위기에 대한 대응 의지도 분명히 했다. 임 실장은 “인구 감소와 지역 경쟁력 약화는 전북이 직면한 가장 큰 도전 과제”라며 “균형발전 정책과 지역 특화 전략을 유기적으로 결합해 실효성 있는 해결책을 마련하는데 힘쓰겠다”고 밝혔다.

또한 그는 행안부에서 맡았던 인구감소지역의 정주여건 개선과 생활인구 확대 등 현실적인 대안을 도정에도 접목할 수 있도록 해 지역의 활력을 높이겠다는 구상이다.

전북의 중장기 비전인 ‘글로벌 생명경제도시’ 실현에도 그가 지닌 역량을 쏟을 계획이다. 임 실장은 “특별법과 관련된 법과 제도 정비를 차질 없이 추진해 3차 개정안을 준비하고 도정 전반의 정책을 유기적으로 연결해 시너지 효과를 높이겠다”며 “누수 없는 행정으로 도정의 신뢰를 높이는 데 주력하겠다”고 말했다.

조직 운영 방향으로는 소통과 현장성을 강조했다. 임 실장은 “부서 간 협업해 정책의 완성도를 높이고, 현장 중심의 행정으로 변화에 능동적으로 대응하겠다”며 “공직자들이 전문성과 책임감을 바탕으로 일할 수 있는 환경을 만드는 것도 중요한 책임이라 생각한다”고 밝혔다.

어렸을때 고향을 떠나 기억이 많지는 않지만, 전주중앙국민학교(현 중앙초등학교)를 다녔던 그는 고향에 대한 각별한 애정도 드러냈다. 임 실장은 “도민 삶에 실질적인 도움이 되는 정책 추진으로 보답하겠다”고 강조했다.

전주 출신으로 고려대학교에서 역사교육학과와 행정학을 복수 전공한 그는 영국 버밍엄대학교에서 석·박사 과정을 수료했다.

행정고시 44회로 공직에 입문한 이후 행안부 정부혁신조직실 사회조직과장, 대통령실 자치발전비서관실 및 정무비서관실 행정관, 행안부 균형발전지원국장과 정책기획관 등을 역임했다.

최근까지는 행정안전부 자연재난대응국장을 맡아 국가 재난대응 정책을 총괄하는 등 정책 기획과 위기 대응 분야에서 합리적이고 유연한 성품으로 신망을 얻었다는 평을 받고 있다.

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