김재준, 지역 기반 한계 극복···민주당 후보로 본선행

조직 열세 딛고 현장 행보로 지지층 확장 중앙 인맥·정책 대응력 앞세워 본선 주목 김 후보 “시민 주인·중심의 시정 실현 약속”

더불어민주당 군산시장 후보로 최종 확정된 김재준 후보

더불어민주당 군산시장 후보로 김재준 후보가 최종 확정됐다.

22일 더불어민주당 전북도당에 따르면 지난 20일부터 21일까지 진행된 결선에서 김재준 후보는 김영일 후보를 누르고 본선 진출을 확정지었다.

이번 경선은 다자구도로 출발해 치열한 경쟁이 이어졌다.

김 후보는 8명이 맞붙은 1차 경선부터 유력 후보들을 잇따라 제치고 결선에 진출했고, 결국 최종 승리를 거머쥐었다.

정치권 안팎에서는 이를 두고 ‘바닥에서부터 쌓아올린 경쟁력’이 만들어낸 결과라는 평가가 나온다.

경선 초반만 해도 김 후보는 조직력과 지역기반에서 상대적으로 열세라는 평가를 받았다.

그러나 캠프를 빠르게 정비하며 지지층을 하나씩 넓혀갔고, 현장 중심 행보를 통해 인지도를 끌어올렸다.

전통적인 조직 동원보다 직접 접촉을 강화하는 방식으로 민심에 접근한 전략이 점차 효과를 보며 상승세를 탔다는 분석이다.

문재인 정부에서 춘추관장을 역임한 김 후보는 중앙정치 경험을 바탕으로 한 인맥과 정책 대응력을 강점으로 내세웠다. 이를 토대로 지역 현안에 대한 구체적인 해법을 제시하며 ‘준비된 후보’ 이미지를 부각시키는 데 주력했다.

특히 경선 과정에서 불거진 각종 네거티브 공세에도 흔들리지 않고 정책 중심 대응을 이어간 점이 주목된다.

공방에 집중하기보다 군산 경제 회복과 산업구조 전환 등 핵심 의제를 앞세운 전략이 유권자들의 선택에 영향을 미친 것으로 보인다.

지역기반이 약하다는 이른바 ‘군산 텃세’ 역시 극복 과제로 꼽혔지만, 김 후보는 이를 정면 돌파했다.

꾸준한 현장 방문과 시민 접촉을 통해 신뢰를 쌓아가며 지지층을 확장했고, 이는 결선 승리로 이어진 결정적 요인으로 평가된다.

지역사회에서는 이번 경선 결과를 세대교체 흐름과 맞물린 변화의 신호로 해석하는 분위기다.

기존 기득권 인물 중심 구도에서 벗어나 새로운 인물이 경쟁력을 입증했기 때문이다.

김재준 후보는 “이번 승리는 시민들의 변화 열망이 만들어낸 시대적 결과로, 잃어버린 8년을 되찾고 새로운 미래를 열라는 명령이 반영된 것”이라며 “시민의 목소리를 외면하던 권력을 시민에게 돌려주고, 부패와 기득권을 청산해 시민 중심의 시정을 실현하겠다”고 밝혔다.

이어 “군산의 잃어버린 자존심을 세우고, 변화를 요구하는 시민의 바람이 멈추지 않게 혁신하며 헌신하겠다”고 덧붙였다.

한편 김 후보는 6월 3일 지방선거에서 조국혁신당 이주현 후보와 맞대결을 벌인다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지