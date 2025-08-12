지역대표 농특산품 '정읍지황', 국가중요농업유산 지정 기대감 고조

자문위원 등 30여 명 방문 현장 조사 진행

정읍지황의 국가중요농업유산 지정을 위한 현장조사가 지난11일 진행됐다. 사진제공=정읍시

정읍 대표적인 농특산품으로 인정받는 '정읍지황'의 국가중요농업유산 지정을 바라는 주민들의 기대가 높아지고 있다.

국가중요농업유산 제도는 국가 차원에서 보전할 가치가 있는 농업자원을 지정·관리하는 제도로, ‘농림어업인의 삶의 질 향상 및 농산어촌 지역개발 촉진에 관한 특별법’ 제30조의2에 근거를 두고 있다.

시 농업기술센터에 따르면 국가중요농업유산 지정을 위한 현장 조사가 지난 11일 옹동면 전통생활문화관과 지황 품종 전시포 등에서 진행됐다.

조사에는 자문위원을 비롯해 재배농가와 관계자 등 30여 명이 참석한 가운데 고려지황을 포함한 11종의 품종과 전통 재배법, 숙지황 가공 방식 등이 소개됐다.

특히 현장 조사에서는 역사성, 전통 농업문화, 특별한 경관 등 농업유산으로서의 가치를 보여줬다는 평가를 받았다.

김호성 재배농가는 “정읍 지황이 국가중요농업유산으로 지정된다면 농가의 자긍심이 높아지고 판로 확대를 통해 지역 생계 기반이 더욱 튼튼해질 것이다"고 말했다.

한편 정읍지황은 조선왕조실록에도 기록돼 있을 만큼 역사적 가치가 크다. 지황 재배에 적합한 기후와 토양, 농가의 꾸준한 노력 덕분에 현재까지 옹동·태인·칠보면 등에서 주로 재배되고 있다.

시는 1992년 지황 주산단지로 지정됐고, 2015년에는 지리적표시 단체표장을 등록했다. 또 2022년부터 올해까지 ‘정읍지황 농촌융복합단지 조성사업’을 추진하며 명성 회복에 힘써왔다.

