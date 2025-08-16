김제시, 농공단지 입주기업 지원사업 추진

정성주 김제시장

김제시가 기반시설이 열악한 농공단지 입주기업의 경영 안정과 성장 기반을 구축하기 위해 '2025년 농공단지 입주기업 활성화 지원사업'을 추진한다.

사업대상은 지난해 12월 31일까지 관내 농공단지 내 공장등록을 한 기업 중 제조업을 영위하고 있는 기업으로 해당 기업은 물류비와 폐수처리비 일부를 지원받게 된다.

지원규모는 각 기업별로 지난해 소요된 물류비용 및 폐수 배출 위탁처리 비용 일부를 최대 2000만 원 한도로 지원하며 희망 업체는 공고문을 참고해 8월 18일부터 8월 22일까지 김제시청 홈페이지에 온라인 접수하면 된다.

김제시는 오는 9월 중소기업육성기금 융자심의위원회 심의를 통해 지원대상 및 규모를 최종 확정할 예정이다.

정성주 시장은 “관내 7개 농공단지 중 대다수가 준공된 지 20년 이상되어 노후화된 실정이다.” 면서 “농공단지 입주기업을 대상으로 물류비와 폐수처리비를 지원함으로써 기업의 고정비용 부담을 완화하고 농공단지 경쟁력을 강화하는데 기여할 것으로 기대된다.”고 밝혔다.

한편, 김제시에는 만경, 백구, 대동, 황산, 서흥, 봉황, 월촌 농공단지에 230여 개 기업이 입주해 있다.김제=강현규 기자

