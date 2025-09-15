자연특별시 무주 “이번 주말, 숲속으로 영화소풍 오세요!“

무주의 가을을 느끼며 즐기는 소풍 길 기대

19~21일. 무주 향로산 자연휴양림

야외영화 2편, 서커스 등 공연, 액자 만들기 등 체험

특별한 문화 향유의 기회 기대

제6회산골영화제 때 향로산자연휴양림 숲속에서 관람객들이 영화를 보고 있다/사진=무주군

영화와 산림문화가 만나는 특별한 시간, ‘숲속으로 영화소풍’이 오는 19일부터 21일까지 무주 향로산 자연휴양림에서 펼쳐진다.

산림청과 무주군이 주최하고 한국산림복지진흥원과 (재)무주산골문화재단이 주관하는 이번 행사는 지역 주민과 숲을 찾는 관광객을 대상으로 특별한 문화 향유의 기회를 제공한다는 취지에서 마련됐다.

자연에서 즐길 수 있는 주제의 야외영화 2편(19(금)일 ‘어네스트와 셀레스틴: 멜로디 소동’, 20(토)일, ‘윙키’)과 온 가족이 참여할 수 있는 산림문화 체험, 신나는 숲속 공연 등을 즐길 수 있다.

산림문화 체험으로는 그물망 놀이터&해먹, 열매 액자와 친환경 가방, 도마 만들기, 걱정 인형 열쇠고리, 천연 해충 기피제, 휴대전화 거치대 만들기, 산림 문학 100선(산림청이 선정한 숲, 나무, 산, 들, 꽃, 풀 등 자연을 주제로 한 문학작품 100권), 달리는 책 놀이터(한국출판문화산업진흥원이 운영하는 전자책, 듣는 책 등), 숲 해설사와 함께하는 모노레일 체험 등이 준비돼 있다.

또 19일 숲속 공연에서는 ‘뮤즈그레인’과 함께 ‘자연의 소리로 노래 만들기’를 해 볼 수 있으며 20일에는 ‘로로’의 ‘소리에 소리를 얹다’, ‘함서율’의 ‘더 헤프닝쇼 마이드림(My Dream)’이 펼쳐질 예정.

무주군청 태권문화과 임정희 문화정책팀장은 “자연특별시 무주에서만 보고, 듣고, 느끼고, 즐길 수 있는 영화소풍을 준비했다”라며 “오는 주말에는 무주에서 향로산 자연휴양림이 주는 건강한 안도와 다양한 영화, 공연, 체험이 선사하는 즐거움을 꼭 만끽해 보시라”고 전했다.

영화와 산림문화가 만나는 특별한 시간 “숲속으로 영화소풍”에서는 산림복지서비스 이용권을 사용할 수 있으며, 관련 문의는 (재)무주산골문화재단으로 하면 된다.

