철교 위에 보행로, 스카이워크, 전망쉼터 조성...완주군 '만경강 물고기철길' 첫 삽

비비정에 보행로‧스카이워크‧전망쉼터 조성

완주군이 1일 삼례읍 비비정예술열차 광장에서 '만경강 물고기철길 조성사업' 기공식을 열고, 지역 대표 관광거점 조성을 향한 첫 삽을 떴다.

'만경강 물고기철길'은 완주군이 전북도∙전주시와 손잡고 2026년까지 총 50억 원을 들여 만경강의 옛 철교 자리에 405m의 보행로, 200m의 스카이워크 및 전망쉼터를 조성하는 사업이다.

군은 비비정예술열차 구만경강철교 삼례책마을 등 인근 관광자원과 연계해 문화·관광 복합 거점으로 육성, 지역 상권 활성화와 일자리 창출 등 지역경제 전반에 긍정적 파급효과를 기대하고 있다.

유희태 완주군수는 "만경강 물고기철길은 전북 14개 시군을 잇는 문화관광 거점이자 완주의 새로운 랜드마크로 미래 관광을 견인할 핵심 인프라가 될 것이다"고 말했다.

