내 손으로 직접 향어를 잡는 짜릿한 재미…완주군 ‘제7회 향어축제’ 성황

황금향어 잡기, 가요제, 판매부스 등 열기 후끈

완주군

‘제7회 향어축제 및 수산물 소비촉진행사’가 완주군 이서면 한국전기안전공사 잔디광장에서 군민과 관광객의 큰 호응 속에 성황리에 막을 내렸다.

완주향어영어조합법인과 (사)한국향어양식협회가 주관으로 지난 25일부터 26일간 열린 이번 행사는 전국 최대 향어 생산지인 완주군 이서지역의 향어 소비촉진과 내수면 수산물의 우수성 홍보를 위해 기획됐다.

가장 큰 인기를 끈 ‘황금향어를 잡아라! 맨손잡기 체험’에서는 참가자들이 직접 향어를 잡는 짜릿한 재미를 느끼며 1등 상품 ‘금 반돈’을 놓고 열띤 경쟁을 벌였다.

또한 사전 예선을 통과한 참가자들이 본선 무대에 오른 ‘향어 가요제’와 초대가수 공연이 이어져 축제 분위기를 한층 뜨겁게 달궜다.

이서면 농특산물 판매부스도 운영돼 지역 농가가 직접 생산한 신선한 농산물을 선보였으며, 많은 관람객이 향어와 지역 특산품의 매력을 함께 즐겼다.

유희태 완주군수는 “향어축제가 군민과 관광객이 함께 즐기는 완주의 대표 축제로 자리잡고 있다”며 “앞으로도 향어산업과 지역경제 활성화를 위해 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

