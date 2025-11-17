“연극 배우 됐어요”⋯완주 초등학생 연극무대 오른다

완주문화재단 ‘꿈의 극단 완주’, 첫 정기공연

완주지역 아동들이 첫 정기공연을 앞두고 기념사진을 찍고 있다. /완주문화재단

완주지역 아동들이 아이디어 구상부터 시나리오 집필, 소품제작까지 참여해 만든 창작극을 무대에 올린다.

완주문화재단이 완주지역 아동들을 대상으로 1년간 연극예술교육 프로그램을 통해 30여명의 미래 연극꿈나무들을 양성했다.

재단은 정상식 연극협회 완주군지회장 등 8명의 전문가들을 지도자로 초빙, 완주지역 초등학생들에게 연극을 통해 감성을 기르고 표현력을 넓히는 교육을 했다. 학생들은 매주 토요일 완주향토예술문화회관에 모여 시나리오 쓰기 연습, 연극무대에 사용될 소품 제작, 연기 연습을 해왔다.

이들 학생들은 한 해 동안 배운 성과를 ‘꿈의 극단 완주’라는 이름으로 오는 22일 완주향토예술문화회관 공연장에 풀어놓는다. 저학년 ‘학교 가는 길’과 ‘집에 가는 길’이 무대에 오를 작품이다. 아이들의 공동 창작극인 두 작품은 각각 아이들의 상상으로 채운 등굣길을 유쾌하게 담아내고, 다른 세계로의 여정을 통해 성장과 자기 발견의 순간을 그렸다.

연극 무대와 함께 아이들이 어떻게 교육을 받고 활동해왔는지 기록전도 함께 열린다. 기록전에는 올해 진행된 연극 교육 과정, 연습 장면, 창작 과정 기록물, 무대 소품 등 꿈의 무용단과 극단의 1년 활동을 한눈에 볼 수 있는 전시다.(12월 2일까지 완주향토예술문화회관 1층 전시실)

정철우 완주문화재단 상임이사는 “꿈의 극단 첫 번째 정기공연과 기록 전시는 아동·청소년들이 연극을 통해 자기표현의 가능성을 넓혀가는 과정의 결과물”이라며 “지역사회가 함께 축하하고 지켜보며 격려하는 의미 있는 시간이 되기를 바란다”고 말했다.

완주=김원용 기자

