조국 “조국혁신당 전북 정치의 메기 될 것"

조국혁신당 차기 지도부 선출 전당원 대회 순회 일정, 전북방문 “전북은 조국혁신당 정치적 매개, 정치적 발전위해 노력 할 것”

조국 조국혁신당 당대표 후보가 17일 전북도의회 브리핑룸에서 공약발표를 하고 있다. /백세종기자

조국혁신당이 차기 지도부 선출을 위한 전당원대회 전국 순회 일정에 나선 가운데, 조국 당 대표 후보가 17일 전남과 광주에 이어 전북을 찾아 “혁신당의 정치적 매개인 전북 정치를 바꾸고 전북도민을 위한 더 좋은 성장을 만들겠다”고 약속했다.

조국 당 대표 후보와 임형택, 정춘생, 정경호, 신장식 등 4명의 최고위원 후보는 이날 오후 전북특별자치도의회 브리핑룸을 찾아 기자간담회를 갖고 당원과 전북 도민을 위한 포부를 밝혔다.

조 후보는 “혁신당은 전북의 자식이며 전북도민이 저희를 낳아주셨다. 한 순간도 잊지 않고 있다”며 “내란 극복과 전북의 정치 발전 장벽을 부수기 위해 이 자리에 섰다”고 출마 이유를 밝혔다.

그러면서 “혁신당은 기초와 광역 등 풀뿌리 정치 조직 기반이 약한 것이 사실”이라며 “이번 지방선거에서 가장 큰 목표중 하나는 기초의원을 많이 배출 해 전북 정치의 메기가 되는 것”이라고 향후 포부도 밝혔다.

이어 그는 △지방정부와 지방의회에서의 친윤 세력 청산 △전북도민을 무시하는 무득표 기초·광역의원 당선체제 저지 △전북도민을 위한 더 좋은 성장 등 3가지를 약속했다.

조국혁신당 당 대표 후보와 최고위원 후보 등이 17일 전북자치도의회 브리핑룸에서 기자회견을 갖고 화이팅을 외치고 있다. /백세종 기자

이어진 최고위원 후보 발언에서 기호 1번 임형택 후보는 “저의 정치활동의 가장 큰 화두는 시민주권, 지방분권, 주민자치로 시민이 주인이 되는 도시를 만들고자 했던 것처럼 당원이 주인되는 정당으로 혁신하겠다”며 “지역이 살아야 조국이 산다. 전북이 살아야 대한민국이 바로 선다”고 강조했다.

임 후보는 이어 “제가 지역정치 혁신 1호 쇄빙선이 돼 혁신의 불쏘시개가 되겠다”며 “제가 최고위원이 되는 순간 혁신의 불꽃이 활활 타오르게 될 것”이라고 다짐했다.

기호 2번 정춘생 후보는 “전북의 며느리인 제가 전북 민주당 소속 의원들이 개정하지 않는 전북도 균특회계 개정안과 지방살리기 5법을 대표 발의했다”고 밝히고 “내년부터 장수와 진안도 농어촌기본소득사업에 포함되도록 노력하겠다”고 강조했다.

기호 3번 정경호 후보는 “전북특별자치도가 기존 정치권의 방식인 ‘요청하고 받는’ 방식으로는 전북의 꿈을 이룰 수 없을 것”이라며 “조국혁신당은 ‘당원 주권’을 기반으로 더 빠르고 강하게 전북의 혁신을 이루도록 하겠다”고 말했다.

기호 4번 신장식 후보는 “조국혁신당은 실력과 탄탄하고 폭 넓은 연대로 17개 광역단체장 ‘국힘 제로’를 실현할 것”이라며 “조국혁신당은 전북을 바꿀 여성과 청년 등 신진기예를 출전시켜 전북 정치를 혁신시키겠다”고 말했다.

혁신당은 이날 전북 등 호남 일정을 시작으로 19일 서울 여의도 크롭스튜디오에서 진행되는 ‘혁신검증 대담회 2회차’, 21일 부산시의회 기자간담회 및 영남권 유튜브 대담회 등 전국 순회 일정을 이어간다.

백세종 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지