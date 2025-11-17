[엔비디아 GTC 2025 현장을 가다] ④AI 시대가 만들어낼 ‘지방소멸의 갈림길’…해법의 본질 ‘기업유치’뿐

AI 산업 생태계 조성, 미래가 아닌 현재진행형 국가적 리쇼어링 정책에 부흥할 수 있는 대안 절실 단위별 지역 사업으로는 피지컬 AI중심지 어불성설 교통·인력·기업유치·제도개선 등 경제 기본 재설계 필요

AI산업 생태계를 통해 미국경제를 살리기 위한 리쇼어링 방안을 논의하는 패널들. /사진=김윤정 기자

전 세계의 AI 전문가와 기업 그리고 정치인들까지 한자리에 모인 올해 엔비디아 GTC 현장에서 확인한 사실은 AI 시대가 지방소멸을 가속화 할 수 있다는 맹점이었다.

하지만 반대로 이 거대한 변화를 잘 활용한다면 전북과 같은 비수도권 지역에 새로운 기업생태계를 뿌리내리게 할 수 있다는 전망도 확인했다.

우리나라에서 AI 산업은 정치인들을 중심으로 지방을 살리는 해법처럼 포장되지만, 실제로는 인구·자본·데이터의 집중을 더 가속하는 기술이다.

이번 행사에서도 확인했듯 고성능 컴퓨팅·시뮬레이션·데이터센터·제조시설·인력 같은 피지컬 AI 핵심 자원은 전부 대도시와 그 인근 도시에 모여 있기 때문이다.

전북이 이런 흐름 속에서 기회를 잡으려면 ‘피지컬 AI 특화’와 같은 단순한 정치용 간판이 아니라, 기업이 실제로 움직여 이곳에서 사업할 이유를 만들어야 한다.

엔비디아 컨퍼런스에 만난 전문가들은 “국가가 진행하는 단위별 공모사업이 지역을 살릴 일은 없다”고 단언했다. 대신 AI 산업을 영위할 수 있는 기초체력을 구축한다면 중소도시가 부흥할 수 있는 전환기가 마련될 수 있다고 판단했다.

마르코 파보네 엔비디아 자율주행 기술책임자 겸 스탠포드 대학 우주항공학 교수가 피지컬 AI 생태계에 대한 기술적 인프라에 대해 설명하고 있다. /사진=김윤정 기자

△피지컬 AI생태계의 구조

엔비디아 GTC 마지막 날인 지난달 29일은 전북이 차세대 주력산업으로 꼽는 피지컬 AI에 대한 이야기가 주를 이뤘다.

특히 기술적인 부분에서 피지컬 AI가 어느단계에 와 있고, 앞으로 어느 단계로 나아갈 것인지에 대한 설명이 이어졌다.

전북의 주력산업과 바로 연계할 수 있는 자율주행차와 로봇을 위한 피지컬 AI 안전체계에 대한 세션은 피지컬 AI성공의 본질이 ‘안정성 기술’에 있음을 눈으로 보여줬다.

엔비디아가 GTC 워싱턴에서 공개한 ‘피지컬 AI 안전 체계’의 핵심은, 이제 자율주행차와 로봇이 단순한 소프트웨어가 아니라 현실 세계를 움직이는 “위험한 기계”라는 전제를 정면으로 다루는 데 있었다. 즉 자율주행차 시장이 가동하려면 이제는 더 많은 협력업체가 필요함을 시사하는 설명이었다.

발제를 맡은 마르코 파보네 엔비디아 자율주행 책임자와 리카르도 마리아니 산업안전 부사장은 “(이제 자율주행 시스템은)카메라 영상부터 차량 조향까지 한 번에 학습하는 통합 모델이 늘고 있다”며 “그 안에는 시각·언어·추론을 결합한 대형 모델이 탑재된다”고 소개했다.

엔비디아의 두 핵심 기술자는 하오스(Halos)라는 피지컬 AI 통합 안전체제를 선보이기도 했다. 하오스가 제공하는 서비스는 자율주행을 넘어 로봇과 산업 현장으로 확장됐다.

한마디로 하드웨어와 소프트웨어 AI를 결합할 환경 안에서 자동차는 물론 다른 산업까지 집적할 수 있음을 의미한 것이다.

엔비디아 GTC현장에서 미래 자율주행차의 기술이 탑재된 현대의 아이오닉5. /사진=김윤정 기자

△전북 ‘현대차’와 피지컬 AI 논의 시급

전북에 현대차 전주공장을 보유한 현대자동차 그룹은 엔비디아와 최근 전략적 파트너십을 구축했다. 두 회사는 AI와 산업용 디지털 트윈으로 안전하고 보안이 강화된 차세대 모빌리티를 위해 협력할 계획이다.

엔비디아와 현대의 협력 모델은 현대차 전주공장에 그대로 적용할 수 있는 실질적인 기회를 제공한다. 상용차는 승용차보다 차량 크기·하중·주행 환경이 다양하고, 물류 기반 산업에서 곧바로 수익성이 연결되기 때문에 자율주행·로보틱스·AI 기반 제조혁신의 효과가 훨씬 빠르게 나타나는 분야이기 때문이다.

하지만 전북이 이같은 벨류체인을 가능하게 하려면 전북의 산업적인 인프라를 재설계할 필요가 있다. 상용차 공장이 밀집한 전북에 AI까지 접목된다면 부품 물류량이 크고 반출입 운송이 더 빈번해진다. 그런데 전북의 물류 시스템은 전국 최하위다.

엔비디아 피지컬 AI 담당자 중 한 명인 에디슨 욘톱은 “디지털 트윈 기반 물류센터·창고 자동화, 로봇지게차 안전체계, AI 기반 운송 계획 등을 도입하면 제조-물류-항만으로 이어지는 공급망 전체의 효율을 혁신할 수 있다”고 조언했다.

반복되는 세션 안에서 패널들의 문제의식은 어떻게 AI공장을 미국에 구축해 국가 경제의 패권을 공고히 할 것인가로 압축됐다. /사진=김윤정 기자

△'리쇼어링' 피지컬 AI 중심지 결정

엔비디아 GTC에서 중심적으로 다뤄진 내용 중 하나는 미국이 AI 패권을 장악하려면 해외로 시선을 돌렸던 기업들을 다시 미국으로 돌려놔야 한다는 사실이었다.

실제로 미국 제조업이 다시 본국으로 돌아오는 움직임이 강해지고 있다. 팬데믹과 공급망 혼란, 미·중 갈등이 겹치면서 해외 공장의 리스크가 커졌기 때문이다. 기업들은 멀리 떨어진 공장을 관리하는 데 한계를 느끼며, 생산 거점을 가까운 곳으로 되돌리는 선택을 하고 있다. 이른바 리쇼어링이다. GTC 워싱턴 세션에서는 이 흐름이 단순한 귀환이 아니라, AI·로봇·디지털 트윈·전력망·교육이 함께 갖춰진 새로운 제조 생태계 구축에 가깝다는 분석이 제시됐다.

AI 시대를 위한 미국의 리쇼어링 문제를 다룬 세션은 젠슨 황의 기조연설과도 밀접하게 연관됐다.

정치, 금융, 산업계 관계자들의 인적 네크워크 자체가 AI 발전에 핵심임을 보여준 커뮤니티 공간. /사진=김윤정 기자

실제 이 세션의 좌장을 맡은 레브 레바레디안은 “젠슨 황의 기조연설에서도 많이 느끼셨겠지만, 이번 컨퍼런스의 큰 주제 중 하나는 제조업의 리쇼어링(Reshoring)”이라며 “기술·인력·에너지·생태계가 동시에 요구되는 전환기가 도래했다”고 현 상황을 정리했다.

다른 패널 역시 제조업계의 리쇼어링을 단순한 ‘공장 귀환’이 아닌, AI·로봇·디지털 인프라를 토대로 제조 방식을 새로 짜는 과정으로 바라봤다.

16일 대한민국에서도 같은 움직임이 포착됐다. 바로 이재명 대통령의 입을 통해서다.

이 대통령이 이날 서울 용산 대통령실에서 ‘한미 관세 협상 후속 관련 민관 합동회의’에 참석한 국내 기업 총수들에 대규모 국내 투자 및 고용 확대를 주문했다.

이번 회의에는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 여승주 한화그룹 부회장, 정기선 HD현대 수석부회장, 서정진 셀트리온 회장 등 7인의 기업인이 참석했다.

기업 총수들은 일제히 이 대통령의 생각에 공감하며 향후 대책을 약속했다. 인건비가 싼 해외로 눈을 돌렸던 국내 기업들의 리쇼어링 전략도 본격화할 조짐을 보인 셈이다.

엔비디아 GTC에 주요 파트너사로 참여한 SK하이닉스. /사진=김윤정 기자

△‘기본기’ 없는 피지컬 AI 중심지(?) 모래성에 불과

엔비디아, 오픈 AI, 마이크로소프 등 AI 생태계를 이끄는 기업과 미국 정부 관계자들의 해법은 결국 하나로 통일됐다. AI시대 생존을 위해선 단순한 공장의 귀환을 넘어 단순한 귀환이 아니라, AI·로봇·디지털 트윈·전력망·교육이 함께 갖춰진 새로운 제조 생태계 구축이 시급하다는 것이다.

GTC 세션에서 제시된 내용은 전북에도 그대로 적용된다. 부지와 보조금만으로 기업을 되돌릴 수 있는 시대가 아니다. 노후 공장의 디지털 전환, 실험 가능한 규제 환경, 로봇 기반 자동화, 엔비디아 세션에서 만난 전문가들은 기자에게 “정치인들의 화려한 수식어와 정책만으론 AI는 물론 어떠한 산업 생태계도 작동하지 않는다”며 “AI 엔지니어링 지원, 전력망 전략, 빠른 인력 수급 전략 등 기본기를 제대로 갖추는 내실부터 다져야한다”고 강조했다.

지멘스의 루스 그라츠케는 “AI·디지털 트윈·로봇·전력망·교육을 하나의 시스템으로 묶는 ‘피지컬 AI 인프라’ 구축이 핵심”이라며 “(AI 관련) 기업을 유치하겠다는 개념은 교육기관과 전력발전, 관련 중소기업까지 함께 움직이는 사회적 재구성에 가깝다”고 설명했다. <끝>

워싱턴D.C.=김윤정 기자

※본 기사는 한국언론진흥재단의 지원을 받아 작성되었습니다.

