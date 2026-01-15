김관영 지사 “완주·전주 통합 과정 소통 미흡 사과”

도정 현안 관련 기자회견서 "군민 마음 헤아리지 못했다는 지적 무겁게 받아들여”

15일 전북특별자치도청 브리핑룸에서 김관영 도지사가 기자회견을 하고 있다. /전북도

김관영 전북특별자치도지사가 15일 “완주·전주 통합 논의 과정에 미흡했던 소통과 군민의 마음을 헤아리지 못했다는 지적을 무겁게 받아들이고 사과 드린다”고 몸을 낮췄다.

김 지사는 이날 전북자치도청 브리핑룸에서 완주·전주 통합 추진과 반도체 산업, 군산조선소 등 도정 현안에 대한 기자회견을 가졌다.

이날 김 지사는 완주·전주 통합에 반대하는 지역민과 완주군의회에 공식 사과하면서도 통합 추진에 대한 협조를 거듭 호소했다.

김 지사는 “과거의 아쉬움은 접어두고 전북과 완주·전주의 미래를 위해 손 잡아주길 간곡히 호소드린다”며 “지금은 너무나 절박한 상황”이라고 밝혔다.

완주·전주 통합 문제에 대해 “전북 생존의 분기점”이라고 규정한 그는 정부 교체에 따른 최근 국정 기조의 변화를 언급했다.

국민주권정부의 국정 방향은 ‘통합을 통한 확장’이라고 정의내린 김 지사는 “정부가 통합 지자체에 약속한 인센티브는 과거의 수준을 넘어 파격적인 재정 지원과 2차 공공기관 이전 우선권 부여 등 입법·재정·산업 전반에 걸친 전방위적 지원으로 확대됐다”고 말했다.

또한 김 지사는 “광주·전남, 대전·충남 등 인접 지자체들도 이 기회를 선점하기 위해 통합 논의에 속도를 내고 있다”며 “우리 역시 이 기회를 통해 전북 대도약과 성장의 전기를 함께 열 수 있다”고 강조했다.

김 지사는 피지컬 AI 사업과 백 년에 한 번 올까 말까 한 하계올림픽 유치 가능성을 통합의 핵심 요인으로 제시했다.

그는 “완주와 전주가 하나 된 통합 특례시는 대한민국 최초로 피지컬 AI를 선도하는 도시이자, 올림픽 유치가 가능한 100만 도시의 출발점이 될 것”이라고 내다봤다. 그러면서 김 지사는 “올림픽이 유치될 경우 전주시가 갖게 될 국제적 브랜드 상승효과를 완주군도 함께 누릴 수 있는 기회”라고 말했다.

특히 그는 “완주의 정체성이 존중받아야 한다는 점을 누구보다 잘 알고 있다”며 “통합은 결코 완주의 정체성을 지우는 것이 아니라 완주의 역사를 회복시키고 전북의 중심으로 끌어올리는 과정”이라는 점을 강조했다.

22일 시군 방문차 완주군을 찾을 예정인 김 지사는 통합 반대 측을 향해 “지금은 전북만이 소외될 위기에 놓인 매우 중요한 시기”라며 “정부가 잘하고 있다고 박수쳐줄 때 손잡고 미래로 나가자”고 호소했다.

지역 내에선 완주·전주가 통합에 합의만 하면 특별법 제정으로 오는 6월 지방선거에서 통합 특례시장을 선출하는 시나리오도 가능하다는 분석이 있다. 이와 관련해 김 지사는 “1월 안으로 군의회에서 통합이 가결된다면 올해 특례시장 선출도 가능할 것”이라고 전망했다.

김 지사는 완주·전주 통합 추진과 더불어 전북이 지방주도성장의 선두에 서기 위한 반도체 산업 조성과 군산조선소 활성화 등 가시적인 성과 창출을 도민 앞에 약속했다.

김 지사는 “재생에너지가 풍부한 전북이 대한민국 반도체 산업 확장의 준비된 선택지“라고 강조하며 ”정부의 전국 분산형 전략 기조에 맞춰 반도체 산업의 전국화를 이끄는 확장 모델을 만들겠다“고 말했다.

아직 정상화 단계가 아닌 군산조선소와 관련해서는 “재도약 TF 운영과 한·미 조선협력 프로젝트, 특수목적선 MRO 전진기지 조성 등을 통해 국가 조선 산업의 핵심 거점으로 키우겠다”고 밝혔다.

