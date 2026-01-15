“안호영 의원, 완주·전주 통합 입장 밝히나” 지역 소문 무성

광역통합 국정기조속 김관영 지사 공식 사과까지 하면서 완주 전주 통합 호소 지역정가 안팎서 안 의원 통합에 대한 전향적 입장 발표 가능성 소문 퍼저

이재명 정부 국정기조 속 전국적으로 광역 행정통합 바람이 거세게 일고 있는 가운데, 완주·전주 행정통합에 “주민의견이 우선”이라면서 반대 입장을 보이며 이를 견지해온 안호영 국회의원에 지역의 눈과 귀가 쏠리고 있다.

김관영 전북특별자치도지사가 15일 현안 기자회견에서 처음으로 완주·전주 통합의 ‘의회 의결’을 거론하고 그동안의 소통 미흡에 대한 공식사과까지 했기 때문이다.

최근 지역에서는 안 의원이 통합에 대해 전향적 입장을 밝힐 것이란 소문도 돌면서 지역의 관심은 더욱 커지는 양상이다.

김 지사는 이날 도청에서 기자회견을 갖고 “그간 도지사가 소통에 미흡했다는 질타와 완주군민들의 마음을 깊이 헤아리지 못했다는 지적에 대해 사과드린다”고 밝혔다.

김 지사가 공식 석상에서 통합과정의 소통미흡에 대해 사과한 것은 사실상 이번이 처음이다.

김 지사는 “유의식 완주군의회 의장, 군의원들, 완주군통합반대대책위원회에 다시한번 간곡히 호소한다”며 “광역 단위의 통합 논의가 급물살을 타고 있는 지금, 대통령은 2월까지 통합이 이뤄지고 법안이 통과하면서 통합도지사를 뽑는데 이상이 없다고 했다“고 말했다.

그러면서 “이와 같은 기준을 적용해 이달 안으로 완주군의회가 통합 안건을 가결하면 (이번 지방선거 때) 통합시장을 뽑을 수 있다고 생각한다”고 말했다.

김 지사가 통합에 강력한 반대 입장을 보여온 완주군의회의 의결 이야기를 꺼낸 것은 더불어민주당 완주와 진안, 무주지역 지역위원장인 안 의원의 역할에 대해 우회적으로 이야기한 것으로 해석된다.

행정안전부 장관의 주민투표 권고가 이뤄지지 않은 현 상황 속 행정통합을 위한 열쇠는 의회 의결이 열쇠이기도 하다.

앞서 전날 우범기 전주시장도 입장문을 통해 “완주·전주는 통합 논의를 먼저 시작했음에도 불구하고 우리가 결정을 미루는 사이 국가가 주는 인센티브 재원을 윗동네, 아랫동네에 뺏길 위기에 처해 있다”며 완주·전주 통합을 촉구하고 정치권의 대승적 결단을 강조했다.

또 지난 5일 전주상공회의소 신년인사회에서 정동영 국회의원은 통합과 관련해 안 의원에게 “결단해 통합을 이끌어야한다”고 촉구한바 있다.

이런 가운데 지역정가에서는 안 의원이 다음주 쯤 이 문제에 대해 통합 쪽으로 입장을 바꾸고 이를 밝히는 기자회견 등을 가질 수도 있다는 소문이 돌고 있다.

안 의원은 지난 13일 전북도의회에서 연 간담회에서 전국적 통합움직임 상황 속 입장을 묻는 질문에 “제가 통합에 반대하는 것이 아니라 주민 뜻이 가장 중요하다는 이야기“라며 ”통합이 특정지역의 자치권 축소라는 단점이 있지만 어떻게 보완할지에 관한 깊이 있는 상생 방안 논의가 필요하다“고 했다.

아울러 “의회 의결도 하나의 방법일 수 있지만 숙의 과정이 없는 상태에서 의결을 하게 되면 갈등이 커지고 제대로 되지 않는 부작용이 있을 수 있다”고 했다.

일단 그는 21일 오전10시 전북특별자치도의회 브리핑룸에서 ‘공공의대와 AI의료 관련’ 기자회견을 열 예정이다.

