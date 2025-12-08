완주군, 완주테크노밸리 산단 28필지 분양

지원시설, 준주거, 근린생활시설… 입찰 11일부터 시작

완주테크노밸리 2산단 전경. 완주군

완주군이 미니복합타운 조성을 위해 완주테크노밸리 제2일반산업단지 내 28필지를 분양한다고 밝혔다.

군에 따르면 이번 분양대상은 △산업지구 내 지원시설용지 20필지 △미니복합타운 내 준주거용지 5필지 △근린생활시설용지 3필지 등이다.

미니복합타운은 공동주택 4블럭을 포함해 단독주택·준주거·근린생활시설용지 150필지와 초·중등학교 및 어린이집 부지 등으로 구성되며, 총 3,354세대에 약 8,386명의 인구 유입을 예상하고 추진하는 대규모 복합 주거공간 조성사업이다.

군은 최근 지원시설용지 5블럭에 복합쇼핑센터 조성을 위한 부지 계약을 로젠(주)과 체결했으며, 8블럭은 문화선도산업단지 공모사업에 선정돼 랜드마크 조성사업을 추진 중이다.

완주테크노밸리 제2산업단지는 익산IC, 익산~장수 고속도로, 순천~완주 고속도로 등 주요 교통망과 연결되어 있어 우수한 교통 여건을 자랑한다.

이번 분양은 한국자산관리공사가 운영하는 전자자산처분시스템(온비드)을 통해 전자입찰로 진행된다. 신청자격은 지정된 용도로 사용할 실수요자로, 입찰은 오는 11일부터 18일까지 진행된다.

완주=김원용 기자

