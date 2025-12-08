정읍사공원 등 3개소에 장애물 없는 관광지 조성

내장산국민여가캠핑장, 동학농민혁명기념공원 등 대상

장애물 없는 열린 관광지 조성사업이 추진되는 정읍사공원. 사진제공=정읍시

정읍시가 정읍사공원, 내장산국민여가캠핑장, 동학농민혁명기념공원 등 3개소에 장애물 없는 열린 관광지 조성사업을 추진한다.

시는 문화체육관광부가 주관한 ‘2026년 열린관광지 조성 공모사업’에 2년 연속 선정되며 국비 7억 5000만원을 확보했다.

‘열린관광지 조성 사업’은 관광지 내 보행로와 경사로, 단차 등 물리적 환경을 개선해 이동의 불편함을 해소하는 것을 목표로 한다.

특히 장애 유형에 구애받지 않고 모든 관광객이 온전히 여행을 즐길 수 있도록 맞춤형 체험 콘텐츠를 개발하는 사업이다.

시 관광과에 따르면 대표 관광지를 찾는 가족 단위 방문객과 고령층 관광객의 발길이 이어지면서 누구나 불편 없이 이용할 수 있는 관광 환경 구축의 필요성이 지속적으로 제기돼 왔다.

시는 이러한 수요에 발맞춰 지속적인 무장애 관광 정책을 추진하여 지난해 구절초 지방정원과 내장산국립공원이 선정된 바 있다.

시는 앞으로 전문가들의 맞춤형 현장 상담(컨설팅)을 거쳐 선정된 관광지점 내 보행로를 정비하고 편의 및 휴게 시설을 대대적으로 개선할 계획이다. 이를 통해 이동 약자들의 편의성과 접근성을 획기적으로 높인다는 방침이다.

정읍=임장훈 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지