정읍시 사회복지협의회 · 정읍사랑 행복나눔 추진위원회, ‘2025 제3회 따뜻한 겨울나기’ 행사

김장김치 3100포기 담가 어려운 이웃 1215가구에 전달

정읍시사회복지협의회 · 정읍사랑 행복나눔 추진위원회 주최 주관으로 ‘2025년 제3회 따뜻한 겨울나기 김장나눔’ 행사가 지난5일 정읍시공설운동장 장애인테니스장에서 성황리에 열렸다.

행사에는 명예대회장 강광 · 대우큰스님, 명예위원장 김적우, 고문 김희선, 추진위원장 송운용, 홍보 임장훈 · 이준화, 총괄준비 허홍진, 이창훈, 김상철, 김택종, 봉사 고재창 위원 등이 참석했다.

또한, 윤준병 국회의원, 이학수 시장, 박일 시의회의장, 이상길 시의원, 김순기 농협지부장과 소순재 지점장, 유연천 연지새마을금고 이사장, 안연이 상명새마을금고 이사장 등이 함께 격려했다.

문화나눔 공연에는 조연비, 양재동, 김선희 가수 등이 참여해 행사장에 흥겨움을 더했다.

최용훈 정읍교육장과 직원, 수자원공사 정읍권지사 직원, 느티나무봉사단, 적십자 정읍지구, 장애인부모회, 그린리더협회, 전북과학대 사회복지학과 학생, 정읍시축구협회 등 100여명의 봉사자들은 절임배추 3100포기(6000kg)와 양념 2100kg으로 김장김치를 담갔다.

김장김치는 취약계층 1215세대에 양말, 마스크 등 생필품과 함께 전달됐다.

